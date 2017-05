Ottanta scienziati da oltre 25 Istituzioni Europee hanno analizzato e compilato dati derivanti da decenni di ricerca. Attraverso i loro sforzi, e grazie al Servizio di Monitoraggio Ambientale Marino Copernicus (CMEMS), la prima edizione annuale del Rapporto sullo Stato degli Oceani (OSR), documento unico di riferimento, è ora liberamente accessibile online — al servizio di una grande causa che riguarda tutti noi: i nostri oceani.

Gli Oceani

Gli oceani ricoprono il 71 % della superficie del Pianeta, immagazzinano oltre il 90% del calore prodotto dall’uomo accumulato nel sistema climatico della Terra, veicolano il 90% dei commerci mondiali e sono ricchi di biodiversità. Sono una parte integrante delle nostre attività sociali ed economiche, mentre eseguono importanti funzioni climatiche, agendo come serbatoi di carbonio e termostati globali.

Come parte dei loro Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), le Nazioni Unite hanno promesso di lavorare attivamente verso la conservazione e l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine del mondo.

Il SDG 14 delle Nazioni Unite sottolinea anche l’importanza dell’accrescimento della nostra conoscenza scientifica degli oceani, e della ricerca tecnologica marina[1]. Questi sentimenti sono complementari al rapporto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), The Ocean Economy in 2030[2].

Questi sono due esempi dell’interesse crescente della comunità internazionale verso i nostri oceani.

Una iniziativa europea dedicata agli oceani

Nel 2014, la Commissione Europea ha affidato a Mercator Ocean l’implementazione di un corposo servizio operativo per il monitoraggio dello stato degli oceani in tutto il mondo: il CMEMS, Servizio Marino Copernicus.

In questo contesto, Mercator Ocean ha lanciato e coordinato una valutazione completa dello stato e della salute degli oceani nel mondo, inclusi i mari regionali europei.

Questa ambiziosa collaborazione è culminata in una grande compilazione di dati fattuali e obiettivi, la validità dei quali è garantita da una peer review in collaborazione con il Journal of Operational Oceanography: l’OSR (Rapporto sullo Stato degli Oceani).

Utilizzando il suo unico approccio collaborativo, l’OSR comunicherà informazioni affidabili e regolari, su base annuale, al pubblico in generale, al mondo politico e ai decision maker, oltre che alla comunità scientifica.

Un documento di riferimento per la futura politica degli oceani

Gli oceani stanno attirando una quota in continua crescita del dibattito pubblico. Poiché legislatori e decision-maker acquistano consapevolezza di quanto c’è in gioco, è essenziale per loro avere accesso a dati di facile utilizzo – informazioni non ostacolate dalle agende politiche – al fine di prendere le migliori decisioni a livello politico e legislativo.

L’OSR fornisce una visione in real time in 4D-3D plus – mostrando le anomalie oceaniche nel corso dell’anno 2015 e le tendenze in termini di estensione del ghiaccio marino, l’aumento regionale e globale del livello dei mari , e il riscaldamento della superficie e subsuperficie dei nostri oceani.

Pierre Bahurel, CEO di Mercator Ocean, ha dichiarato:

‘L’UE ha scelto Mercator Ocean per fornire a cittadini, ricercatori, climatologi, imprenditori e istituzioni, dati e informazioni oceaniche affidabili e aggiornate, siano esse osservazioni del passato o simulazioni nel passato e del futuro – gratuitamente. Grazie ai dati del Servizio Marino Copernicus e alle competenze degli scienziati coinvolti, questo rapporto offre una visione senza precedenti degli oceani del nostro pianeta.’



In conclusione, l’OSR:

è una storia scientifica di successo dell’Unione Europea condotta da Mercator Ocean

rappresenta la prima pubblicazione in assoluto, su una tale scala, dello stato degli oceani

è il risultato di una collaborazione eccezionale all’interno della comunità scientifica

è una sorgente impareggiabile di dati relativi agli oceani per i policy-maker

ha assicurato credito scientifico attraverso una peer review

sarà aggiornato annualmente

[1] Vedi http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/

[2] Vedi http://www.oecd.org/environment/the-ocean-economy-in-2030-9789264251724-en.htm