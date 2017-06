By

Read and drink con Luca Fassi e Roberta Sasso

READ AND DRINK

PRESENTAZIONE DEI ROMANZI

Al di là delle stelle

di Luca Fassi

Qualunque cosa sia, tu chiamala per nome

di Roberta Sasso

Lunedì 26 giugno, ore 20.00, si terrà il secondo appuntamento di Read and Drink. Protagonisti saranno gli scrittori Luca Fassi e Roberta Sasso, che presenteranno in anteprima i loro nuovi romanzi Al di là delle stelle e Qualunque cosa sia, tu chiamala per nome. L’evento si svolgerà presso lo StraRipa bar art & friends, storico locale milanese e da sempre impegnato nella promozione della cultura. I due autori, entrambi pubblicati da Leone Editore, dialogheranno con Antonio Castaldo.

Appuntamento quindi per Read and Drink per lunedì 26 giugno, ore 20.00, presso lo StraRipa bar, Ripa di Porta Ticinese 19, Milano.

Al di là delle stelle, la trama:

“Marco aveva poco più di vent’anni quando il suo migliore amico era caduto da quel balcone. L’aveva sepolto in fretta, quasi di nascosto, perché un dolore così grande proprio non era riuscito ad affrontarlo. Ma otto anni dopo qualcosa si sveglia dentro di lui, una voce che gli dice che Fausto è ancora lì da qualche parte, tra le pieghe del tempo perduto.

Il giovane non riesce a pensare ad altro e tutto ciò che ha costruito negli ultimi anni gli sembra assurdo. Il suo lavoro, la sua vita adulta, la sua apatia mascherata da passatempi superficiali, la sua paura di vivere. È così che, ispirato dall’opera più famosa di Marcel Proust, si lancia alla ricerca del suo tempo perduto con il vecchio amico, nel tentativo di recuperare il passato e riviverlo in una nuova pienezza. Marco ricrea quel maledetto pomeriggio di San Lorenzo, con gli stessi protagonisti e lo stesso caldo torrido, nel disperato tentativo di vivere un’ultima avventura al fianco dell’amico, prima di dirgli addio per sempre”.

Qualunque cosa tu sia, la trama:

“Dario Pesenti, scrittore di successo, ha una vita che non gli appartiene, ancorato com’è a un modo di vivere facile e automatico che non riesce a scrollarsi di dosso. L’incontro con Serena, giovane e misteriosa donna dall’animo puro, piano piano lo trasforma. Raccontando di sé e della sua vita Dario avanza verso un percorso di consapevolezza e realizzazione. Ricomincia ad avere un rapporto più onesto e vero con la vita e riesce finalmente a fare pace con gli altri e soprattutto con se stesso, riuscendo così a proseguire liberamente il suo cammino”.

