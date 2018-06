Ristoranti sostenibili, in aumento in Italia

I ristoranti sostenibili sono in aumento. Prende sempre più piede, a Milano e in tante altre città italiane, la nuova tendenza dei ristoranti sostenibili con un’offerta di prodotti ittici che contribuisce alla salvaguardia del Pianeta e alle sue risorse.

A rendere possibile questa nuova attenzione al rispetto della natura a tavola, anche nei ristoranti, è Friend of the Sea, una certificazione globale che promuove pratiche sostenibili. L’organizzazione non governativa internazionale, con headquarter in Italia, con il suo Sustainable Restaurant Program, ha appena certificato quattro player dinamici del panorama della ristorazione milanese:

Gesto – con una formula sostenibile ed eco-compatibile che propone piatti a base di carne, pesce e verdure, preparati prestando sempre attenzione all’impatto sull’ambiente-

Toast to Coast – con particolari toast farciti con prodotti ittici di qualità e provenienti da pesca sostenibile –

Fusho – lo street food sano che coniuga perfettamente sushi giapponese e burrito tex-mex e Nima Sushi e la Pokéria – rispettivamente uramakeria dal gusto mediterraneo e takeaway che porta in città il poké, piatto tipico della tradizione hawaiana.

Ristoranti sostenibili, quattro nuove adesioni a Milano

Con queste 4 nuove adesioni sono oltre 100 nel mondo e più di 40 in Italia i ristoranti e le catene che hanno preso parte all’iniziativa. L’APP Find Friend of the Sea Seafood, con la lista dei ristoranti certificati nella tua città, è disponibile su Play Store ed Apple Store. Tutti gli esercizi offrono ai propri commensali prodotti ittici certificati Friend of the Sea che garantiscono: risorse ittiche non sovra sfruttate, pesca selettiva, tutela di specie in pericolo (come delfini e balene) e dell’habitat marino, conformità alla normativa, gestione e controllo dei rifiuti, rispetto dei lavoratori e degli equipaggi.