Sam “Sonny” Bryant, a 70 anni con un corpo scolpito

Sam “Sonny” Bryant, è un vero portento della natura. L’americano campione di bodybuilding che, ormai da anni, fa dell’esercizio mentale e fisico due vere e proprie ragioni di vita è arrivato a 70 anni con un corpo scolpito.

Precisamente dal 1970, da quando ne aveva 44 e il suo matrimonio stava andando a rotoli: cercò ossigeno e stimoli fuori delle mura domestiche, li trovò tra quelle di una palestra luogo per lui, fino a quel momento, largamente sconosciuto. Nulla sapeva, infatti, né di allenamenti né di pesi ma nel giro di poco tempo riuscì, grazie a determinazione e forza di volontà, a conquistare un’ottima forma fisica e i primi trofei.

Sam “Sonny” Bryant, record di muscoli

Di anni ne sono passati ma Sam “Sonny” è sempre qui, con ancora la testa e il corpo di un quarantenne: “La gente ha la convinzione errata che l’età faccia diventare vecchi, ma non è così. È il modo di pensare che ci rende tali. L’età è solo un numero e da quando ho iniziato a fare bodybuilding mi sento sempre uguale”.

Chiaro il suo messaggio: cominciamo a convincerci che i nostri pensieri possono davvero influenzare la nostra realtà in modo positivo e tutto diventerà per noi realizzabile e raggiungibile. Come dire anche che non è mai troppo tardi per nulla e il nostro simpatico Bryant lo sa bene perché a insegnarglielo è stata proprio la sua di esperienza.

Il suo segreto: ha fatto dell’esercizio fisico la sua ragione di vita

E lui, che per questo si sente incredibilmente fortunato, ora vorrebbe mostrarlo a tutta quella parte di mondo che cade nell’imperdonabile errore di sentirsi vecchia ancor prima di esserlo: “Ho conosciuto un sacco di ragazzi giovani che sembravano più grandi di me a causa del loro stile di vita, per quello che avevano scelto di fare: starsene in casa, sedersi intorno alla tavola e guardare tv per tutto il weekend facendo null’altro. Io invece non sono mai riuscito a stare troppo a lungo né fermo nè seduto”.

La magia della sua storia è proprio questa, che lui, nonostante il trascorrere del tempo, continua a non riuscire a farlo, continua con la sua palestra e i suoi doppi allenamenti giornalieri, insomma con tutto quello che l’ha ben “nutrito” e preservato per tutti questi lunghissimi anni. Bello averti conosciuto caro Sam.