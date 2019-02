San Valentino, a ciascuno la propria coppia… di alberi

A ciascuno la propria coppia. Di alberi! A San Valentino infatti, è possibile fare un regalo speciale alla propria dolce metà: una coppia di alberi, da scegliere tra le 5 create da Treedom. Ciascuna composta da alberi differenti, ognuna con la propria icona e il proprio carattere specifico, dalla coppia che ama viaggiare a quella più sdolcinata, fino a quella che vive a distanza.

Come funziona? Treedom è l’unico sito al mondo che permette di piantare alberi a distanza e seguirli online attraverso la propria piattaforma. Gli alberi vengono piantati in diversi paesi del mondo – dal Kenya ad Haiti, dalla Thailandia al Madagascar – da contadini locali che se ne prendono cura e che godono dei loro frutti. Ogni albero piantato con Treedom ha la propria pagina online, dove è possibile seguire la sua storia.

E siccome con Treedom gli alberi si possono anche regalare, ecco che per San Valentino sono state realizzate delle speciali coppie d’alberi per tutti coloro che vogliono fare un regalo al proprio amore. Un regalo verde, che durerà nel tempo e fatto su misura. Ci sono infatti alberi dedicati alle coppie sdolcinate e sbaciucchiose, quelli per le coppie che sono sempre in viaggio e quelli per le coppie litigarelle. Poi ci sono gli alberi per le coppie complici, ovvero quelle coppie di persone fortunate a cui non servono tante parole per capirsi, ed infine le coppie a distanza, fatte da persone che, loro malgrado, vivono lontane.

Per tutte loro Treedom ha pensato a degli alberi speciali per festeggiare il San Valentino nel modo migliore. Piantando alberi che cresceranno, doneranno bellezza ed ossigeno al pianeta e frutti ai contadini che se ne prenderanno cura. E legheranno per sempre la loro storia, a quella degli amanti che li hanno piantati.

Let’s Green The Planet!

A proposito di Treedom

Treedom è una piattaforma web nata a Firenze nel 2010. Sin dagli esordi si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità, promuovendo campagne per rendere il mondo più verde. Nel corso degli anni ha piantato più di 500.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia, coinvolgendo nella propria mission oltre 700 aziende leader in settori trasversali: dall’automotive al fashion, dal food and beverage alla finanza. Il network di Treedom è formato principalmente da persone, grande motore delle attività promosse dalla piattaforma: la community può vantare oltre 150.000 iscritti. Gli alberi vengono piantati direttamente da contadini locali (ad oggi ne sono stati coinvolti più di 30.000) e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici per l’intero ecosistema. L’innovativo business model di Treedom ha permesso alla società, nel 2014, di entrare a far parte delle Certified B Corporations, il network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali.