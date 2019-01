Sci, musica e cultura in bassa Valtellina

Anche dopo le feste si scia sulle piste di Pescegallo in Valgerola: aperti seggiovia, Gallo Park e Skilift. Una trentina di cm di neve consentono l’apertura delle piste Salmurano Est e Ovest e il campo scuola al Salmurano, tappeto compreso.

Dopo aver ricordato gli orari di apertura in gennaio per l’ufficio turistico in piazza Bossi a Morbegno (dal lunedì al sabato 8:30-13:10 e 14-18:20) segnaliamo alcuni dei principali eventi e attività d’interesse turistico nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno.

Sabato 19 gennaio

Primo concorso oli extravergini di oliva prodotti in provincia di Sondrio. 27 operatori, di cui la metà della Bassa Valtellina, che contribuiscono al contrasto all’abbandono delle aree terrazzate incolte del versante retico, verranno valutati dal gruppo panel dell’Associazione interprovinciale produttori olivicoli lombardi. La premiazione si svolgerà alle ore 14 nella sala assemblea della Comunità Montana di Morbegno. La giornata di studio, la cui partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, si aprirà alle ore 9.

Ore 21 “…Che fin la fa el nono” “…Che fin la fa el nono”. Traona, Auditorium. Spettacolo teatrale a cura della Filodrammatica traonese (info: 0342 652341).

Ore 21:15 Chiesa di San Fedele Buglio in Monte. Concerto celebrativo “Madonna delle grazie” con il Corpo Musicale di Buglio in Monte e il Coro Femminile “Di Nota in Nota”. Seguirà rinfresco offerto da Pro Loco e Gruppo Alpini.

Domenica 20 gennaio

Ore 9 Nuova Olonio, Cross del Colombaio. Corsa Campestre (info@gpsanti.it).

Ore 16 Dubino, palestra comunale. Il Corpo Musicale di Dubino presenta “Banda Larga a Dubino” con Corpo Musicale S. Cecilia di Triuggio, Corpo Bandistico “I Fiati di Grosio” e Corpo Musicale “Mons. G. Nava” di Lurago d’Erba.

Sabato 26 gennaio

Ore 21:30 Morbegno – Auditorium S. Antonio. Enrico Rava & Danilo Rea in concerto

Nel corso degli anni avevano già collaborato in diverse occasioni, sia in duo che in gruppo e indimenticabile rimane un tour europeo con “ Complete Reunion” , un gruppo che comprendeva anche Gato Barbieri, Ben Street e Clarence Penn. Enrico e Danilo recentemente hanno deciso di dare vita ad un nuovo sodalizio con un repertorio che tenesse conto di quelli resi celebri di Chet, Milese Joao. Un’occasione per ascoltare brani indimenticabili nella interpretazione raffinata, intensa e mai banale di due maestri del jazz.

Domenica 27 gennaio

Torna anche quest’anno “Ciaspolando tra antichi borghi” seguendo i percorsi delle antiche mulattiere che da Gerola Alta portano a Castello e Laveggiolo. L’evento si svolgerà anche in mancanza di neve (info: 3938644223).

Infine sabato 16 febbraio, neve permettendo, è prevista la spettacolare ciaspolata notturna con la Pro Loco Valtartano.