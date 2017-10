Sabato 14 ottobre torna a Milano la Notte dei Senza Dimora che, per il diciottesimo anno consecutivo, invita cittadini e istituzioni in piazza per riportare l’attenzione sul problema dell’emarginazione sociale e delle persone senza dimora e a condividerne, almeno per una nottata, piatto e sacco a pelo.

Senza Dimora, al via nuovo evento di sensibilità a Milano

L’evento è organizzato da: Insieme nelle Terre di mezzo onlus, Opera Cardinal Ferrari, Cena dell’amicizia, Papa Giovanni XXIII, Fondazione Fratelli di San Francesco, CAST, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Milano, Fondazione Progetto Arca Onlus, Ronda Carità e Solidarietà ONLUS, Casa di Gastone, Fondazione Isacchi Samaja Onlus, Associazione MiRaggio, Avvocato di strada ONLUS, Effatà, VOCI, Avvocati per Niente, MIA – Milano in Azione, Fides ONLUS-Casa degli Amici, Caritas Ambrosiana, Casa della Carità, FIOPSD e Associazione Artisti di strada di Milano. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia.

La serata rappresenta un momento di confronto fra i cittadini e le associazioni che si occupano di assistenza e reinserimento di persone in difficoltà, per informarsi e offrirsi come volontari.

Per meglio affrontare il freddo, dalle 16 in Piazza Santo Stefano partirà una sessione di “knitting solidale”, una sessione di lavoro a maglia collettivo, organizzata da Horujo Knit and Crochet.

Senza Dimora, una notte per la solidarietà

Alle 18 inizierà la musica dal vivo con Claudio Avella e Soltanto.

Alle 19 le associazioni che sono ogni giorno a fianco dei “senza dimora”, presenteranno le proprie attività e daranno un quadro dell’attuale situazione in città riguardo povertà ed emarginazione sociale.

Persone con e senza dimora saranno fianco a fianco durante la grande cena gratuita (alle ore 20.30) e parteciperanno alla festa in piazza con musica, messaggi e testimonianze.

Dalle 21.30 ancora musica con le esibizione di Bar Boon Band, Giù il cappello e Marina Madreperla.

La serata in piazza avrà il suo culmine nella dormita all’aperto, sul sagrato della chiesa, a cui si invitano tutti i cittadini a prendere parte per l’intera durata della notte.