Siete allergici? Ecco i ristoranti con il bollino blu

Siete allergici? Cercate solo i ristoranti con il “bollino blu”. Iniziano a Roma e saranno, poi, estesi in tutta Italia dei corsi ad hoc dedicati a chef e ristoratori per tutelare chi ha delle particolari allergie.

Bollino blu per ristoranti a prova di allergie

Si tratta di ristoranti che garantiranno anche menu sicuri e la tranquillità di trovarsi in un locale in cui si conoscono le procedure da attivare in caso di emergenza.

Dunque, presto, accanto alle stelle, alle forchette o ai cappelli, gli chef italiani potranno esporre anche il “bollino blu anti allergie”. I corsi, rivolti a ristoratori e chef, prenderanno il via a Roma da fine aprile, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, coordinati da Domenico Schiavino, responsabile del Servizio di Allergologia del Policlinico Gemelli di Roma, e si estenderanno poi in tutta Italia, i primi corsi per educare ristoratori e gestori a ridurre al minimo i rischi per i clienti allergici.

Bollino blu, partono i corsi per chef e ristoratori

“L’esigenza di educare chi lavora nella ristorazione “nasce dalla consapevolezza che i pazienti sono in continuo aumento – sottolinea Giorgio Walter Canonica, presidente SIAAIC all’Ansa -. Gli allergici ai cibi in Italia sono oltre 2 milioni, cui si aggiungono altri 2 milioni di intolleranti a uno o più alimenti. Ma sono moltissime le forme di allergia al cibo che si stanno diffondendo: si stimano per esempio circa 5 milioni di allergici al nichel, un metallo contenuto in vari alimenti, ma anche circa 100.000 persone, in incremento, che non tollerano gli additivi alimentari”.

Bollino blu, per la sicurezza di chi è allergico

La platea di soggetti che possono manifestare disturbi particolari all’alimentazione dopo aver mangiato particolari alimenti è così vasta che anche i ristoratori sentono l’esigenza di formarsi al riguardo. Gli chef verranno informati anche sui problemi posti dagli alimenti nascosti nelle preparazioni in apparenza a prova di allergico e verranno loro chiarite le reazioni crociate tra alimenti.

Inoltre, verrà anche allenato il personale dei ristoranti a riconoscere le manifestazioni cliniche di allergia alimentare, soprattutto nelle forme più gravi, spiegando che cosa sia necessario fare per intervenire nel modo più corretto. L’obiettivo dei corsi è anche rispondere alla raccomandazione del Regolamento Europeo che suggerisce la presenza di personale formato ad affrontare le allergie tra gli addetti al pubblico. Siete allergici? Da ora in poi cercate solo ristoranti con il bollino blu.