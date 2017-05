Quest’anno al via la seconda edizione di S@lute: luogo di aggregazione e di riflessione unico in cui tutti, istituzioni, mondo della ricerca, imprese, associazioni di cittadini, possano ritrovarsi per fare il punto sull’innovazione per la salute. Tra le novità di questa seconda edizione il cambio della sede. S@lute quest’anno sarà a Roma il 20 e 21 settembre prossimo, presso il Centro Congressi Roma Eventi.

S@lute 2017, il forum a settembre

Salute, benessere individuale e prosperità delle comunità sono messi in stretta relazione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Rapporto BES 2015 dell’ISTAT e dall’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, approvata dall’ONU. La salute, risorsa preziosa e essenziale per lo sviluppo economico e sociale, è influenzata da caratteristiche personali immodificabili come genetica, età e sesso, ma anche dall’innovazione alimentata dai progressi della conoscenza scientifica, dallo sviluppo di nuove tecnologie, da nuovi comportamenti e stili di vita. Una ricerca di Deloitte con Euromedia Research del 2016 conferma che l’innovazione è percepita come un fattore di miglioramento del benessere.

S@lute 2017, il punto sul benessere di tutti

L’indagine citata rileva infatti che:

“…1 cittadino su 4 a livello europeo crede che la salute sia l’ambito dove l’innovazione può portare un contributo maggiore: per 1 cittadino su 3 l’innovazione aiuta a tenere più spesso sotto controllo la propria salute; abbiamo un buon livello di conoscenza dell’innovazione in ambito sanitario (3 cittadini su 4 conoscono i dispositivi wearables e 9 su 10 le app per il monitoraggio dello stile di vita)”.

Come sapete, per 28 anni nell’ambito di FORUM PA EXPO l’innovazione per la salute è stato argomento centrale, soprattutto per la trasformazione digitale del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Mancava il luogo di aggregazione e di riflessione unico in cui tutta la filiera della salute, Istituzioni, mondo della ricerca, imprese, associazioni di cittadini/pazienti avesse l’occasione di ritrovarsi ogni anno per fare il punto sull’innovazione per la salute sotto il profilo più ampio della cura e del prendersi cura, della diffusione di piattaforme digitali abilitanti nuovi processi e servizi, degli strumenti di welfare per assicurare la tutela prevista dalla nostra Costituzione.

S@lute 2017, forum sull’innovazione per la salute di tutti

Per questo nel 2016 abbiamo creato S@lute – il Forum dell’innovazione per la salute, che lega i termini salute e innovazione già nel pay off della Convention e ne dibatterà la relazione dal lato del finanziamento, vista la situazione del bilancio pubblico, e dal lato della mutevole domanda di prestazioni, data la sfida della longevità e la diffusione del benessere. L’innovazione potrà riuscire a moderare e superare quelle disuguaglianze che demografia e crisi strutturale di lungo periodo hanno prodotto e che politiche di tagli lineari rischiano di rendere permanenti.

A S@lute 2017 ci confronteremo sul perché innovare e sullo stato di attuazione dei vari piani di innovazione. Quindi non soltanto “come?”, ma “perché?”, non soltanto “cosa?”, ma “quando?”. Non ennesime riforme di sistema, ma attuazione e attualizzazione dell’esistente; non norme, ma manuali, guide, regolamenti.

Tre le novità per questa edizione S@lute:

La sede: in una logica di naturale alternanza con Milano dove si è svolta la scorsa edizione, S@lute quest’anno sarà a Roma il 20 e 21 settembre 2017 presso il Centro Congressi Roma Eventi (Piazza della Pilotta), mettendo a disposizione dei partecipanti sale dibattito, spazi networking, demo point. Il programma congressuale: non si limita all’innovazione digitale. Si amplia e si articola in tre aree di lavoro:

Ricerca e innovazione nella cura e nel prendersi cura in cui tratteremo di biotecnologie; terapie personalizzate, avanzate e malattie rare; vaccini; medicina di precisione e di genere; industria 4.0, smart factory e smat working; open innovation.

Digitalizzazione e infrastruttura telematica in cui tratteremo di governance della digitalizzazione; centralità del dato, big data, privacy, sicurezza, CDSS, Sharing Clinical Data; servizi online; i canali “Social”; IoT.

Welfare e sicurezza sociale in cui tratteremo delle protezioni rispetto a grandi rischi di vita: welfare aziendale; le tutele integrative, i fondi e le tutele assicurative per i professionisti.

3. La “Vetrina di S@lute2017”: uno spazio che ospiterà una decina di innovazioni “disruptive” per far toccare con mano i frutti della ricerca di frontiera sulla salute, (quella di cui si legge solo sul giornale o che si vede solo in televisione).