Snow, un disco d’oro in carcere

Il 20 marzo 1993 arriva al vertice della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti Informer, un brano esplosivo interpretato dal rapper bianco Snow. L’evento viene accolto con sorpresa perché, dopo l’exploit di Vanilla Ice, Snow è il secondo rapper bianco che negli anni Novanta si dimostra capace di conquistare ampi consensi anche tra il pubblico nero.

Il sospetti dei media

Di lui non si sa molto, se non che sarebbe nato in Canada e avrebbe avuto un’adolescenza burrascosa con una scheda personale ricca di aggressioni, risse e carcere. È tutto troppo perfetto per essere vero. Scottati dalla vicenda di Vanilla Ice, tranquillo figlio di una famiglia della middle class texana trasformato dagli uffici stampa, per esigenze di ruolo, in una sorta di teppistello con un passato turbolento in bande assolutamente inventate, i giornalisti non ci cascano più. C’è anzi chi accoglie con ironia la nascita di un nuovo “pericoloso” rapper dalla faccia pallida. Nel caso di Snow ci sono poi elementi ancora più sospetti. Nonostante la conquista del vertice delle classifiche di vendita l’ufficio stampa della sua casa discografica ne dichiara l’indisponibilità a incontri, interviste e dichiarazioni dirette. L’unica prova della sua esistenza sembra affidata a qualche foto e un mazzetto di fogli contenenti varie banalità. È inevitabile che cominci a circolare il sospetto di un personaggio inesistente, una sorta di clone creato a tavolino con voce e immagine appartenenti a due persone diverse. Non è la prima volta che accade.

Non sono un fantasma ma un carcerato

Quando l’idea che sia una sorta di “fantasma mediatico” sta prendendo consistenza, emerge la verità. Snow esiste davvero, si chiama Edmond Leary, è nato in Canada ed è rinchiuso in un carcere dove sta scontando una condanna per aggressione. Essendo recidivo, dopo una prima esperienza carceraria parzialmente condonata per rissa, non può godere di alcuna agevolazione nel regime carcerario e, quindi, non può rilasciare interviste. Scoperto a New York nel 1991 da D. J. Prince, ha iniziato a lavorare in sala di registrazione con il produttore M.C. Shan. Quando “Informer” è ormai pronto per la distribuzione arriva la condanna per aggressione e la fine della libertà. Mentre il disco scala le classifiche di tutto il mondo Snow passa così le giornate in cella. Quando tornerà libero, si ritroverà ricco e confermerà il suo momento d’oro con l’album 1 2 inches of Snow e il singolo Lonely monday morning.