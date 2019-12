Snub Mosley, il trombonista che inventò… un sax

Il 29 dicembre 1909 a Little Rock, in Arkansas, nasce il trombonista Snub Mosley, registrato all’anagrafe con il nome di Lawrence Leo Mosley.

Il primo ingaggio a Dallas

Il suo primo vero ingaggio come trombonista lo ottiene a Dallas quando entra a far parte dell’orchestra di Alphonso Trent, con la quale si esibisce regolarmente all’Adolphus Hotel e registra i suoi primi dischi a Richmond alla fine del 1928. Nel 1934 entra a far parte della formazione di Claude Hopkins e negli anni immediatamente successivi lavora con Fats Waller e con Louis Armstrong, prima di formare nel 1936 una sua orchestra che terrà unita per molti anni consecutivi e con la quale si esibirà in moltissimi locali.

Uno strano sassofono

Con la sua formazione Snub Mosley incide vari dischi per la Decca. In essi si esibisce sia come trombonista, stilisticamente influenzato da Tommy Dorsey, sia come vocalist di facile presa sul pubblico. In qualche caso appare anche come solista di slide-sax, un sassofono stranissimo da lui stesso inventato e al quale dedica un apposito pezzo intitolato The Man With The Funny Little Horn. Nel corso degli anni Quaranta e Cinquanta, sempre alla testa di questa formazione effettua vari tour in oriente, in Europa e ovviamente negli Stati Uniti. Fra le sue incisioni spicca il popolare Snub’s Blues. Muore a New York il 21 luglio 1981