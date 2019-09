Soluzioni eco-sostenibili per esporre i prodotti in negozio

Massimo impatto visivo, minimo impatto sull’ambiente: le soluzioni ecosostenibili per l’arredamento del negozio sono vantaggiose per la propria attività e per la natura. Non esiste miglior modo per distinguersi positivamente dalla cattiva concorrenza.

Arredare gli interni del negozio con soluzioni ecosostenibili: il top!

Per comunicare in modo immediato con i clienti del proprio punto vendita è importante scegliere non solo un’insegna capace di attirare l’attenzione, ma anche curare l’arredamento interno, per offrire un’esperienza unica durante gli acquisti. Se l’insegna è l’esca per attirare le persone all’interno del negozio, lo stile e la disposizione degli elementi interni dell’arredamento rappresentano una calamita per non far uscire, se non dopo l’acquisto, il consumatore.

Avere gusto non sempre basta per creare un ambiente perfetto sotto ogni punto di vista, perché spesso la differenza la fanno proprio i materiali. Le soluzioni ecosostenibili per esporre i prodotti in negozio stanno letteralmente distruggendo l’inquinante concorrenza. L’impatto visivo assicurato da un espositore in legno personalizzabile nei colori e nella forma non sarà di certo lo stesso di quello garantito da un normalissimo prodotto in plastica preassemblato. In una società sempre più attenta al dettaglio e alla tutela dell’ambiente, l’ecosostenibilità degli espositori in legno ad incastro non può che essere vista di buon occhio.

Per fortuna sono tantissime le aziende che offrono prodotti di qualità e dal design impeccabile, realizzati con materiali che non rovinano minimamente il nostro prezioso patrimonio naturale. Ecco che il legno e il cartone (basta ammirare l’esempio di grandi marchi come Brums e Malo) sono diventate le materie prime di riferimento per la produzione di soluzioni espositive di gran classe e destinate a durare lungo.

Perché scegliere soluzioni espositive ecosostenibili in legno?

Non esiste solo una risposta, ma i principali vantaggi dell’utilizzo del legno come unico materiale per la realizzazione degli elementi d’arredo di un negozio, sono due:

Rispetto per l’ambiente . Questo dovrebbe essere il pilastro portante della filosofia della nostra società, spesso troppo presa dal facile guadagno e meno attenta alla natura.

. Questo dovrebbe essere il pilastro portante della filosofia della nostra società, spesso troppo presa dal facile guadagno e meno attenta alla natura. Impatto visivo per un visual merchandising d’effetto: la singolarità di un espositore in legno, che è sempre possibile personalizzare con loghi, forme e colori che rispecchiano al meglio il prodotto offerto e la filosofia del punto vendita, è la sua vera forza.

Lo stimolo visuale garantito è impressionante e tutti sappiamo che l’utilizzo di cartelli ed espositori per vendere è di fondamentale importanza. La semplicità del legno può fare la differenza, offuscando gli sgargianti e confusionari colori, nonché lo stile poco elegante dei più comuni scaffali.

“Questo prodotto è naturale” o “In questo negozio prestiamo attenzione all’ambiente”: questi possono essere dei chiari messaggi che si possono dare attraverso un espositore in legno ecosostenibile. Una comunicazione chiara, semplice e di impatto può essere fatta anche attraverso questi elementi, che porteranno un vantaggio economico di non poco conto.

Altri vantaggi

