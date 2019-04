Sonepar lancia il Future&energyday

By

Sonepar Italia, leader della distribuzione di materiale elettrico, organizza il Future & Energy Day, un evento dedicato alle energie rinnovabili, dall’e-mobility al fotovoltaico, al settore della climatizzazione e riscaldamento, che si svolgerà il 18 aprile al Kilometro Innovation Rosso District a Bergamo. Durante la giornata sono previsti convegni e tavole rotonde che coinvolgeranno i protagonisti del settore e i principali produttori, fornitori di Sonepar Italia. Un evento ideato per fare il punto sui trend di sviluppo di questi mercati, per avviare un confronto costruttivo tra le parti, aggregando i professionisti e offrendo un’occasione per l’aggiornamento normativo.

Parteciperà come relatore al Future & Energy Day, tra gli altri, Davide Chiaroni, co-fondatore e vice-direttore dell’Energy & Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, che interverrà sui temi dell’e-mobility e sulle opportunità di business nello sviluppo della rete delle colonnine di ricarica. Michelangelo Lafronza, di Anie Rinnovabili, analizzerà luci ed ombre del Decreto Ministeriale di incentivazione alle rinnovabili, il cosiddetto FER 1, che dovrebbe aprire una nuova stagione di investimenti sul fotovoltaico, spiegando tutti i dettagli del nuovo sistema incentivante. Per il settore del HVAC, condizionamento e riscaldamento, Alberto Spotti di Assoclima, illustrerà i dati del marcato delle pompe di calore e farà una rassegna delle soluzioni più efficienti, mentre Lorenzo Bellicini del CRESME presenterà il rapporto congiunturale e previsionale della diffusione degli impianti negli edifici italiani.

“Il Future & Energy Day è un evento di Sonepar Italia aperto a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito delle energie rinnovabili – dichiara Ivano Benedet, Responsabile mercato Renewable Energy e HVAC di Sonepar Italia – auspichiamo che da questi tavoli di confronto nascano sinergie, si raccolgano stimoli per sviluppare strategie di filiera, per creare nuove occasioni di business per gli operatori”.

La giornata del Future & Energy Day è stata organizzata anche grazie alla collaborazione e il coinvolgimento di: ABB, ZapGrid, Ariston, BITicino, QCells, Trina Solar, BISol, KIOTO Solar, Fronius, SolarEdge, S&P Soler Palau, Huawei, Growatt, QCells, REC, Vortice, Hikoki, Mitsubishi Electric, Samsung, Hisense, Daikin.

PROGRAMMA “FUTURE & ENERGY DAY”

18 aprile 2019 – Kilometro Rosso District Bergamo

Via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo BG

Programma completo qui Future Energy Day

10:00-11:00

Convegno su E-mobility

“Le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica: il mercato e le nuove opportunità di sviluppo”

Relatori: Prof. Davide Chiaroni, vicedirettore e co-Fondatore di Energy & Strategy Group PoliMI,

Paolo Ferrè, PM Specialist Electric Vehicle Infrastructure Electrification Products Division di ABB

Giovanni Gambaccini, PM Distribuzione di BTicino

11:00-12:00

Tavola rotonda con i principali produttori mondiali di materiale fotovoltaico

“Scenario internazionale del fotovoltaico: Come sta evolvendo il mercato, andamento prezzi, rischio shortage (perché?), equilibrio tra produzione e capacità di assorbimento“

12:00 –12:45

Workshop su HVAC: aggiornamento normativo

“Pompe di calore: opportunità, obblighi e convenienza. Quadro incentivante e applicazioni”

Massimo Salmaso, Technical Training Applied di Mitsubishi Electric

14.00-15.00

Workshop su HVAC: i numeri del mercato

“Pompe di calore: i numeri del Mercato e i prodotti efficienti” Alberto Spotti, Resp. statistiche Assoclima

Presentazione rapporto congiunturale e previsionale “ Il mercato dell’installazione degli impianti negli edifici in Italia” per Cresme il Direttore Lorenzo Bellicini

15.00-16.00

Intervento: il ruolo del fotovoltaico nel Decreto Fer 1

“Luci e ombre del nuovo Decreto FER” Ing. Michelangelo Lafronza di ANIE Rinnovabili

16:00-17:00

Workshop su VMC

“Qualità dell’aria indoor ed efficienza energetica” Ing. Roberto Perego e Ing. Fabio Trizzino, Vortice Elettrosociali SpA

17.00-18.00

Dibattito tra i principali produttori mondiali di materiale fotovoltaico

“Grandi impianti fotovoltaici in Italia: Quali sono le possibilità per investire in impianti di taglia commerciale e industriale”.

Registrazione obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-future-energy-day-58375767492