“St. Elmo’s fire” lancia John Parr

Il 7 settembre 1985 al vertice della classifica discografica statunitense c’è St Elmo’s fire (Man in motion), un brano estratto dalla colonna sonora del film “St. Elmo’s fire” di Joel Schumacher che sta ottenendo un grande successo presso il pubblico nordamericano.

Un lungometraggio che porta fortuna

Il lungometraggio non avrà la stessa fortuna nel resto del mondo, ma servirà da trampolino di lancio per gran parte dei suoi interpreti, da Demi Moore a Emilio Estevez, ad Andie MacDowell. La canzone che spopola sul mercato discografico è interpretata da un cantante e chitarrista pressoché sconosciuto al grande pubblico. Si chiama John Parr e ha alle spalle una lunga trafila in gruppi come i Silence, i Three For All e i Ponders End. Visto lo scarso successo riscosso, nel 1983 accetta un contratto fisso come compositore e chitarrista di studio. Il ragazzo ci sa fare e lavora sodo. Tra i dischi cui presta la sua opera c’è, per esempio, Bad attitude di Meat Loaf. Non rinuncia, però, all’idea di tentare la fortuna in proprio. I discografici lo lasciano fare a patto che non rinunci al prezioso lavoro di compositore e strumentista a contratto.

Una carriera imprevista

Nel 1984 pubblica il suo primo album John Parr da cui viene estratto in singolo il brano Naughty naughty. L’accoglienza è tiepida. Inaspettatamente, però, arriva il successo di St. Elmo’s fire (man in motion). Da quel momento la sua gallina dalle uova d’oro diventano le musiche per il cinema, che compone in gran numero e di cui canta spesso i brani più significativi, come The minute I saw you in “Tre uomini e una culla” o Restless heart in “The running man”. Fortune interpretative a parte il suo talento di compositore è indiscutibile e molti artisti devono a lui il loro successo. Sono opera sua, infatti, canzoni come Under a raging moon di Roger Daltrey, Night moves di Marilyn Martin, Do it again dei Monkees e Killer moon the sheets di Tom Jones. All’inizio degli anni Novanta scoprirà il teatro e si farà un buon nome come interprete di vari musical.