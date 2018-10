Sungevity: fotovoltaico on line

Sungevity, il più grande player europeo nel fotovoltaico appartenente al Gruppo Engie, è il primo operatore che in Italia propone un sistema online per realizzare progetti e preventivi su misura per i propri clienti.

Grazie allo strumento software Remote Solar Design di Sungevity, ogni famiglia italiana potrà ricevere un’offerta su misura per un impianto fotovoltaico per la propria casa solo con un click, eliminando così sopralluoghi a domicilio di tecnici nella fase preliminare del progetto. Grazie a questo approccio innovativo Sungevity è in grado di ridurre i costi di installazione pur mantenendo la qualità e la trasparenza in tutte le fasi del processo.

Negli ultimi anni il solare in Italia ha registrato una battuta di arresto, ma oggi, grazie alla competitività economica offerta dalla tecnologia e alle favorevoli condizioni di mercato, installare impianti fotovoltaici di tipo residenziale è diventata una opzione economicamente conveniente.

“Per portare il solare a portata dei clienti residenziali e cogliere le opportunità di mercato è necessario operare in modo rapido e trasparente. Questo è esattamente ciò che sta facendo Sungevity. Dal 2012 la missione di Sungevity è trasformare l’energia solare in fonte di energia accessibile a tutti, solo in questo modo si riuscirà a innescare una rivoluzione solare dei tetti in Europa”, afferma Giuseppe Sofia, country manager di Sungevity.

Sungevity è partner di CasaRinnovabile, declinazione italiana del Progetto Europeo CLEAR2.0, iniziativa di Altroconsumo dedicata al mondo delle energie rinnovabili. Altroconsumo, la più grande organizzazione di consumatori in Italia, ora offre ai suoi 400mila soci e anche ai non associati un accesso economico e affidabile al solare fotovoltaico. “La collaborazione con Altroconsumoindica che l’Italia è pronta per l’approccio di Sungevity e i consumatori italiani, con le loro vite impegnate, vogliono avere la possibilità di svolgere online i primi step per realizzare i loro impianti fotovoltaici, senza trascurare l’affidabilità ma risparmiando tempo”, spiega Giuseppe Sofia.

La strategia di Sungevity, che unisce tecnologia innovativa e attenzione al cliente con un servizio costante, lo ha reso il più grande fornitore di energia solare residenziale in Europa con 10mila sistemi installati tra Paesi Bassi, Belgio, Germania e Italia.

Sungevity è stato il primo fornitore di energia solare in Europa, e sarà il primo in Italia, a offrire alle famiglie un’opzione web per ottenere un preventivo personale per un sistema solare residenziale sulla propria abitazione. Solo pochi click e i clienti interessati riceveranno visualizzazioni su misura dei possibili impianti da installare sul proprio tetto e calcoli affidabili di costi-benefici di tutte le opzioni.

Sungevity garantisce il monitoraggio attivo di tutti i sistemi installati attraverso uno strumento di controllo remoto e assicura interventi in tempi rapidi in caso di anomalie di funzionamento grazie alla sua rete nazionale di installatori locali certificati.