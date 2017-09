La Natura entra in Città – Fai fiorire Milano: è questo il nome dell’iniziativa lanciata da Syngenta, azienda completamente dedicata all’agricoltura, all’interno della terza edizione di Green City Milano, la manifestazione promossa dal Comune di Milano per la valorizzazione del patrimonio verde urbano, che si è tenuta dal 22 al 24 settembre con numerosi eventi dislocati in tutta la città.

Syngenta sponsor di Green City Milano

Per partecipare all’iniziativa è stato sufficiente ritirare una delle “eco-cartoline”appositamente realizzate da Syngenta e distribuite nel corso di Green City Milano. Ogni cartolina contiene le istruzioni per far crescere e fiorire una bellissima Tagete padula nana, una varietà di fiore Syngenta caratterizzata da fiori coloratissimi, il cui seme è contenuto nel cuore della cartolina.

A partire dal 21 settembre fino al 31 dicembre 2017, tutti i cittadini saranno invitati a prendersi cura della piccola pianta, scattare una foto al fiore una volta sbocciato, e pubblicarla su Instagram con l’hashtag #greencitymilano.La foto che avrà ricevuto più LIKE sarà proclamata vincitrice e verrà premiata durante la presentazione della quarta edizione Green City Milano, prevista nella primavera del 2018. Le cartoline sono state distribuite durante numerosi eventi del calendario di Green City Milano previsti in città tra cui il convegno inaugurale “Green City Milano incontra l’Europa”.

Syngenta, leader nel mondo per prodotti e servizi completamente dedicata all’agricoltura, da anni collabora con il Comune di Milano per la realizzazione e la cura del verde cittadino con l’obiettivo di valorizzare, tutelare e arricchire la biodiversità urbana anche attraverso la gestione di spazi come Piazza Missori, Via del Ghisallo oltre alla più recente attività presso Monte Stella. Syngenta crede infatti che le aree verdi urbane rappresentino una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vitae Green City Milano raggruppa tutti questi concetti in un evento esclusivo in cui ognuno può prendere parte attiva nel contribuire a rendere più verde la città.

