Tagliatelle alla Alfredo

By

Le ghiotte proposte culinarie di Niky Marcelli per la rubrica di Dailygreen.it

Un piatto veloce e delizioso per il palato, cavallo di battaglia di un noto ristorante romano: Alfredo alla Scrofa. Le ho assaggiate durante una cena di lavoro, molti anni fa, e ho scoperto un trucco fondamentale per preparare questo piatto semplicissimo senza far incollare la pasta.

Ingredienti per quattro persone:

500gr di tagliatelle all’uovo fresche (ma vanno bene anche quelle secche)

100gr di burro

Parmigiano grattugiato.

Lessate le tagliatelle in acqua salata, scolandole al dente. Conservate l’acqua di cottura.

Prendete un mestolo dell’acqua di cottura e rovesciarlo in una scodella dove avrete messo il burro. Aggiungete le tagliatelle bollenti e mescolate il tutto aiutandovi con due forchette, fino a che il burro non si sarà sciolto. A quel punto aggiungete abbondante parmigiano grattugiato e continuate a mescolare finché burro, acqua e formaggio non avranno formato una salsina omogenea.

Impiattate e servite.

Tegame di scrittore non ancora bollito è il titolo del manuale di cucina che Niky Marcelli ha pubblicato tempo fa. In questo spazio pubblichiamo ricette originali create da lui, o da suo padre Augusto, che gli ha trasmesso – oltre alla passione per la scrittura – anche quella per la cucina.

Tegame di scrittore non ancora bollito è disponibile in E-book su tutti i principali portali on line.