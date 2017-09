Torna il Sant’Anna Arresi Jazz Festival

In questa prima uscita settembrina della nostra rubrica proponiamo ai nostri lettori una rassegna di concerti scelti tra quelli che verranno proposti lungo la penisola nei primi dieci giorni del mese. Esattamente quelli della durata del Festival che chi segue queste pagine saprà essere per noi il più caro di tutti, Ai Confini Tra Sardegna e Jazz, che giunge quest’anno alla sua 32^ edizione e che -per grande fortuna di tutti- non smette mai di sorprenderci. A partire dalla prossima uscita, la nostra piccola agenda musicale riprenderà la sua abituale cadenza settimanale. Intanto voi, se potete, andate a Sant’Anna Arresi. Tra l’altro, è un posto da favola.

1° settembre :

Dobet Gnahorè Ai Confini Tra Sardegna e Jazz a Sant’Anna Arresi, Afterhours e Le Luci della Centrale Elettrica in Piazza Duomo a Prato, Brunori Sas alla Festa Democratica di Modena, Alessandro Mannarino al Teatro Antico di Taormina, Franz Ferdinand al Parco Serravalle di Empoli, The Wailers all’Home Festival di Treviso e Vinicio Capossela all’Umbria Folk Festival.

2 settembre :

Sylvie Courvoisier & Kenny Wollesen e Lean Left (quartetto formato da Ken Vandermark, Paal Nilssen-Love e i due chitarristi dei The Ex, Andy Moor e Terrie Hessels) Ai Confini Tra Sardegna e Jazz, The Wailers a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, Giorgio Poi alla Repubblica Indipendente di Lu, Edda al Rock in Arena di Castrezzato, Ex-Otago all’Home Festival di Treviso, Franz Ferdinand all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e Slowdive al Magnolia di Segrate.

3 settembre :

Aly Keita & Hamid Drake e David Virelles Quartet Ai Confini Tra Sardegna e Jazz, Afterhours, Alessandro Mannarino e Le Luci della Centrale Elettrica all’Home Festival di Treviso e Michael Nyman al Festival della Mente di Sarzana.

4 settembre :

Sant’Anna Arresi Summit Quartet (finora inedita e davvero strabiliante formazione composta da Mats Gustafsson, Ken Vandermark, Luc Ex e Hamid Drake) Ai Confini Tra Sardegna e Jazz e Afterhours al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna.

5 settembre :

Joe Chambers Ensemble + String Quartet Ai Confini Tra Sardegna e Jazz.

6 settembre :

Morrisey al Sferisterio di Macerata, Susie Ibarra & Tiziano Tononi e Marilyn Mazur’s Big Band Ai Confini Tra Sardegna e Jazz.

7 settembre :

Alexander Hawkins & Louis Moholo ai Concerti sul Prato di Portonovo, Odd Time by Kassa Overall, Kool A.D., Dada Powell Ai Confini Tra Sardegna e Jazz e Ex-Otago al Live Rock Festival di Montepulciano.

8 settembre :

Kassa Overall Trio e Tyshawn Sorey Trio Ai Confini Tra Sardegna e Jazz, Fast Animals & Slow Kids al Why Not Festival di Piacenza, Roy Paci & Aretuska alLa Festa dell’Unità di Palermo e Goran Bregovic in Piazza dei Signori a Vicenza.

9 settembre :

Ellen Allien al Magnolia di Segrate, Il Pan del Diavolo al Rockkereto Festival di Novi di Modena, Burnt Sugar the Arkestra Chamber (A Tribute to Max Roach’s Freedom Suite) Ai Confini Tra Sardegna e Jazz e Fast Animals & Slow Kids al Parco Tittoni di Desio.

10 settembre :

Liquid Stone Trio Ai Confini Tra Sardegna e Jazz, Ex-Otago al Carroponte di Sesto San Giovanni e Paul Weller all’Estragon di Bologna.