Turismo, record di arrivi in Spagna

L’Italia rappresenta il quarto mercato per numero di turisti, che mantengono in testa la Catalogna come destinazione preferita, ma si registrano tendenze di crescita in altre regioni come Madrid, Andalusia e Valencia.

Secondo i dati dell’Instituto Nacional de Estadística –INE, fino a novembre del 2019 si è registrato un aumento per quanto riguarda l’arrivo di turisti internazionali del 1’2% rispetto allo stesso periodo del 2018, e nonostante il calo del 2,2% del flusso dei turisti britannici, primo mercato per l’incoming spagnolo. La performance per il turismo spagnolo è sempre in crescita rispetto al 2018, sfiorando gli 80 milioni di turisti internazionali, cifra che verrà certamente superata non appena verranno contabilizzati i dati relativi al mese di dicembre 2019. Prevedibilmente la Spagna manterrà il 2º posto nella classifica dei paesi più visitati al mondo anche per il 2019, soltanto dietro alla Francia e davanti agli Stati Uniti, già superati nel 2018 secondo il report statistico 2018 fornito dalla World Tour Organization (UNTWO).

Sono i turisti provenienti dal Regno Unito i più numerosi con un totale di 17 milioni di turisti, seguiti dai tedeschi con 10 milioni e 600 mila. Il terzo posto del podio vede ai turisti francesi con poco più di 10 milione e mezzo. L’Italia si mantiene come quarto mercato per la Spagna, con un aumento delle presenze del 3,5% che fanno un totale di 4 milione e 200 mila.

Da gennaio a novembre l’aumento della spesa dei turisti internazionali in Spagna ha mantenuto lo stesso trend positivo, raggiungendo la cifra di 87.265 milioni di euro, che equivale ad un 3 % in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Catalogna continua ad essere la principale regione di destinazione per il turista italiano, con una quota di mercato del 30%, il secondo posto nel podio sarebbe per le Isole Baleari, meta che è stata scelta dal 19% dei turisti. La regione di Madrid è stata scelta dal 16% e continua registrando aumenti mantenendo lo stesso trend positivo degli ultimi anni. Identica tendenza per le altre regioni preferite dagli italiani Andalusia e Valencia che vedono aumentare il numero delle presenze. Il dato negativo arriva dalle Isole Canarie che diminuiscono notevolmente la propria percentuale di quota tra le regioni preferite dagli italiani.