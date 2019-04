Un invito a tuffarsi nell’Eros, ma con arte …

L’Associazione Culturale Premio Centro, sotto la direzione e la cura del prof. Giorgio Di Genova, storico e critico d’arte, e la direzione artistica di Paolo Berti, con il patrocinio del Comune di Soriano nel Cimino, invita all’esposizione collettiva nazionale SPLASH! Un tuffo nell’Eros, dal 4 al 26 maggio 2019, all’interno delle sale delle Scuderie del Palazzo Chigi Albani (VT/Italia) – www.premiocentro.org

La mostra SPLASH! Un tuffo nell’Eros, nasce grazie alla collaborazione tra l’Associazione Culturale Premio Centro e la Galleria Vittoria di via Margutta a Roma, che da sempre promuovono l’Arte, lo dimostrano ora contando sulla presenza di circa 120 artisti in una ricca esposizione, che comprende anche opere di noti maestri storici (prestate da collezionisti) come Mino Maccari, Antonio Bueno, Ugo Attardi, Gianni Bertini, Sergio Vacchi, Gino Guida, Sergio Sarri, Gérard Tisserand e Pablo Picasso. Il programma della Mostra prevede infine, nei fine settimana del periodo espositivo, eventi in tema, workshop e performance (come da programma in coda all’articolo).

Ma, come anticipa il curatore prof Giorgio Di Genova – (…) Se Eros è un dio così potente e prepotente, potevano gli artisti restarne immuni? Nient’affatto, come dimostrano tante opere erotiche realizzate dagli artisti più famosi, e restate clandestine per le repressioni attivate da parte della religione, soprattutto cattolica, che giunge ad esaltare la verginità nelle donne e richiedere una condotta anti-natura come la castità ai preti ed alle monache. La presente mostra intende indagare i colloqui che gli artisti contemporanei continuano ad avere con Eros, soprattutto in esplicitazioni che esulano dal pornografico, che è riprovevole, seppur Apollinaire ebbe ad affermare che “dans les amours sublimes rien est vice”, in quanto è privo di amore e pertanto indulge al vizio. (…) Se vi interessa conoscere quale fu il vero peccato originale, il vero motivo della cacciata dall’Eden di Adamo ed Eva e del perché Caino uccise Abele, nonché le usanze erotiche e le relative opere d’arte anche di altre età e paesi, questa mostra ed il relativo catalogo vi daranno le risposte. –

Del resto la cura di questa mostra del prof Di Genova segue ad un suo personale itinerario storico sul tema: – Glorificazione dell’Eros. Galleria La Margherita, Roma 1973, con un omaggio a Bellmer. – Esorcismo dell’Eros, Galleria La Margherita, Roma 1973, con un omaggio a Tono Zancanaro. – Nel 1983 la pubblicazione (con Bora, Bologna) de Il fantastico erotico. – Infine Nel regno di Eros, Villa Pellizzari, Querceta/Seravezza (LU) 1990.

Giorgio Di Genova (Roma, 23 ottobre 1933) che dal 1961 svolge un’intensa attività di critico d’arte, conferenziere, curatore di rassegne e mostre a tema, nazionali ed internazionali, è uno storico dell’arte italiano, noto anche per essere autore dei volumi della generazionale Storia dell’arte italiana del ‘900 (Edizioni Bora, Bologna, 1990-2010 – da cui è nato, a Pieve di Cento, un museo da lui diretto dal 1999 al 2005). Molte notizie su di lui e la sua lunga biografia artistica si possono trovare nel web, in particolare in un mio articolo, che presenta il suo ultimo libro/documento “Interventi ed erratiche esplorazioni sull’arte. La dialettica del mestiere di un critico”, Gangemi editore 2018. Il volume, con gli altri due che seguiranno, espone ed analizza una panoramica dell’arte contemporanea in tutta la sua vivacità, ma soprattutto non celando le sue mortificazioni o le sue disillusioni.

http://www.dailygreen.it/per-lo-scrittore-giorgio-di-genova-larte-e-cosa-viva/

Programma MOSTRA SPLASH ! UN TUFFO NELL’EROS

Giorni di apertura : Tutti prefestivi e festivi – ore 10/13 – ore 15/ 19

Sabato 4 maggio 2019 Cerimonia Inaugurale– ore 16,00. Saluto del Sindaco di Soriano nel Cimino, del Curatore Giorgio Di Genova e delle Autorità e Personalità presenti. Performance live di Giò Montez “ Dalle manifeste azioni di Giò Montez Azione n.13 Mercificazione atto/3. Intervento del Sessuologo Principe Danilo Moncada Di Monforte. Consegna dei Cataloghi. Apertura Mostra. Drink di benvenuto.

Domenica 5 maggio 2019. Apertura Mostra, dalle ore 10,30 alle 13,00. Pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30. Dal mattino alla sera performance live di Giò Montez ed altri “Dalle manifeste azioni di Giò Montez Azione n.13 Mercificazione atto/IV”

Sabato 11 maggio 2019 – ore 10,00 -13,00 / ore 15,00/ 18,00 – nei locali della Mostra “Work-shop di disegno dal vero di una modella”. Iscrizioni libere su richiesta. Quota di partecipazione spese, € 20,00 a persona. Parteciperanno gli artisti che si saranno iscritti e saranno seguiti dall’Artista e Professore MARCO MARIA ZAPPA, Docente di Anatomia e tecniche pittoriche presso NABA di Milano. Apertura Mostra dalle ore 10,30 alle 13,00/dalle ore 15,30 alle 18,30.

Sabato 18 maggio 2019 – Apertura Mostra dalle ore 10,30 alle 13,00/dalle ore 15,30 alle 18,30. Conferenza tenuta dalla Dottt.ssa Francesca Pandimiglio , Docente e critica d’arte sul Tema “ L’Eros a Papacqua”.

Domenica 19 maggio 2019 – Apertura Mostra dalle ore 10,30 alle 13,00/dalle ore 15,30 alle 18,30

Sabato 25 maggio 2019 – Apertura Mostra dalle ore 10,30 alle 13,00/dalle ore 15,30 alle 18,30

Assegnazione premi e chiusura mostra – domenica 26 maggio 2019

Ore 11,00 – Cerimonia di Assegnazione del VI PREMIO CENTRO e consegna Premi con targa a vari autori partecipanti alla Mostra. Consegna degli attestati di partecipazione.

Ore 16,00 – Performance artistica di Marco Manzo presso la Sala dei Pilastri.

Saluti e chiusura mostra.