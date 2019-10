Urbn Greening a Base Milano

Come trasformare un cortile post-industriale in un orto urbano e regalare un nuovo spazio verde alla città? Timberland e BASE uniscono le forze nel progetto Urban Greening, che avviene in concomitanza con altre città europee già impegnate sul tema, per migliorare il benessere individuale e rafforzare le comunità. Gli ambienti esterni dell’ex-Ansaldo saranno oggetto di una rivoluzione green, confermando il ruolo di BASE come punto di riferimento per l’innovazione culturale e sociale, sempre con una particolare attenzione alla connessione tra luoghi e comunità.

L’appuntamento inaugurale è per mercoledì 16 ottobre, a partire dalle ore 19.00 fino alle ore 23.00, con il Djset di Alicia Carrera e la performance di Dario Rossi. L’ingresso è gratuito su registrazione al link www.eventbrite.it.

Inoltre, per tutto il mese di ottobre il programma di BASE sarà dedicato ad appuntamenti, talk e workshop che esploreranno il tema della sostenibilità attraverso il punto di vista di heroes, comunità e organizzazioni.

Quella di Nature Needs Heroes è una trasformazione verde realizzata anche con il supporto di Cascina Bollate, vivaio situato all’interno della Casa di Reclusione di Milano-Bollate. I prodotti dell’orto saranno raccolti e distribuiti alla comunità attraverso la rete di Bella Dentro, il primo progetto in Italia che combatte gli sprechi ortofrutticoli dando valore a quella frutta e verdura brutta ma, appunto, “bella dentro”.