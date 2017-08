Vinicio Capossela e Marc Ribot al Verrucchio Festival, questa è solo una delle tante proposte musicali per la prima metà di agosto. Un mese ricco di appuntamenti, tanti gli artisti e i festival musicali. Buon divertimento e buona estate!

1° agosto :

Vinicio Capossela e Marc Ribot al Verrucchio Festival, Diane Schuur al Peperoncino Jazz Festival di Cosenza, Gregory Porter al Dromos Festival di Oristano, Toots & the Maytals al Filagosto Fest

2 agosto :

Swans al Magnolia di Segrate, Vinicio Capossela e Marc Ribot al Monfortinjazz

3 agosto :

Gregory Porter al Pomigliano Jazz, Vinicio Capossela e Marc Ribot alle Rocce Rosse di Tortolì, Fast Animals and Slow Kids alla Villa Comunale di San Vito dei Normanni, Brunori Sas al Vulci Festival di Montalto di Castro

4 agosto :

Ex-Otago al Colorfest di Lamezia Terme

5 agosto :

One Dimensional Man, Brunori Sas (ed altri ancora) al Colorfest di Lamezia Terme, Afterhours e Fast Animals and Slow Kids al Gubbio Doc Fest, Omar Sosa al Dromos Festival di Oristano, Uochi Toki, Colle der Fomento (e molti altri) al Disintegrate Your Ignorance di Giavera di Montello

6 agosto :

Billy Bragg alla Corte degli Agostiniani di Rimini, Toquinho in Piazza Matteotti a Sant’Elpidio a Mare, One Dimensional Man e Ottone Pesante al Goose Festival di Zevio

7 agosto :

Ex-Otago al Rotunnella Fest di Albanella, Billy Bragg al Mojotic Festival di Sestri Levante, Vinicio Capossela e Marc Ribot alla Festambiente di Ripescia

8 agosto :

Steve Aoki al Parco Gondar di Gallipoli, Paolo Fresu al Time in Jazz di Golfo Aranci

9 agosto :

Moritz von Oswlad a Villa Ada a Roma, Andy Sheppard & Eivind Aarset, Gianluca Petrella & Giovanni Guidi, Markus Stockhausen & Florian Weber in varie location del Time in Jazz

10 agosto :

Rita Marcotulli, Michele Rabbia e Furio di Castri al Jazz in Laurino, Uri Caine & Paolo Fresu al Time in Jazz di Posada, Goran Bregovic al Puglia Village di Molfetta, Billy Cobham al Dromos Festival di Oristano, Ben Harper al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera (bis la sera seguente, con un programma differente), Sarah Jane Morris ai Suoni delle Dolomiti di Trento, Shellac al Magnolia di Segrate

11 agosto :

Francesco Bearzatti Tinissima 4Tet e Uri Caine Trio al Time in Jazz di Berchidda, Moderat al Parco Gondar di Gallipoli, Stefano Bollani al PianOstuni

12 agosto :

The Art Ensemble of Chicago al Time in Jazz di Berchidda, Richard Galliano al Cervo Festival, Afterhours al Climbing Stadium di Arco, Ex-Otago al Parco della Pace di Pineto, Almamegretta in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia

13 agosto :

Tomasz Stanko Quartet al Time in Jazz di Berchidda

14 agosto :

James Senese Napoli Centrale al Riella di Ottaviano

15 agosto :

Erik Truffaz Quartet al Time in Jazz di Berchidda

16 agosto :

Ex-Otago all’Alcart Legalità e Cultura di Alcamo, Alessandro Mannarino al Parco Gondar di Gallipoli.