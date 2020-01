YESLY: la smart home italiana al CES di Las Vegas

Grande successo per YESLY la smart home, completamente made in Italy, presente alla nuova edizione del CES di Las Vegas dall’azienda Finder, azienda italiana operante a livello mondiale nell’ambito dei componenti elettronici ed elettromeccanici.

Finder è, l’unica azienda italiana presente nella categoria smart home di questo grande evento internazionale: il Consumer Electronics Show, che si tiene a Las Vegas che è la più importante fiera hi-tech del mondo dove ogni anno vengono presentati in anteprima migliaia di prodotti tecnologici nell’ambito dell’elettronica di consumo, tra cui YESLY e Bliss le due soluzioni proposte da Finder in ambito comfort living.

All’interno dello stand Finder dal vivo, dimostrazioni si utilizzo sul sistema dedicato al comfort living YESLY e la gamma per la termoregolazione civile Bliss.

YESLY, il comfort living alla portata di tutti

Finder, storica azienda italiana nata nel 1954 in provincia di Torino, presenta, ad uno dei più importanti eventi internazionali del settore, la sua gamma di prodotti dedicati al comfort living, un concetto coniato dal brand per descrivere quella sensazione di benessere che ognuno dovrebbe provare all’interno delle proprie mura domestiche.

YESLY è una soluzione che va ad automatizzare le azioni quotidiane di spegnimento ed accensione. Attraverso questo sistema è possibile migliorare comfort, sicurezza e consumi, senza sconvolgere la struttura della propria casa: YESLY, infatti, permette di accendere, spegnere o regolare l’intensità delle luci e di comandare le tapparelle elettriche con uno smartphone, andando ad installare alcuni dispositivi nel proprio impianto elettrico.

Finder, azienda nota per aver brevettato nel 1949 il primo relè passo-passo moderno, ha studiato, in questi anni, tecnologie capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone all’interno della propria casa e lo ha fatto senza abbandonare le proprie radici.

Il funzionamento di YESLY, infatti, si basa sull’installazione di un relè nella sua versione più evoluta: un relè multifunzione Bluetooth in grado, insieme ai vari dispositivi del sistema, di permettere il controllo di luci e tapparelle elettriche in modo semplice e sicuro. Tutto in estrema sicurezza perché tutte le comunicazioni tra i vari componenti YESLY avvengono tramite tecnologia Bluetooth che,garantisce il trasferimento dei dati in modo estremamente sicuro. Finder si impegna inoltre a non trasferire i dati dei suoi clienti a terze parti e a custodirli nel suo Cloud.

YESLY, dunque, è un sistema in grado di comandare luci, tende e tapparelle elettriche in ogni momento della giornata e, se connesso a rete WiFi domestica attraverso un apposito Gateway, in ogni parte del mondo.

La possibilità di comandare il sistema mediante pulsanti wireless o con la voce, semplifica maggiormente l’utilizzo e, al tempo stesso, amplifica la sensazione di comfort: oltre a connettere YESLY alla rete WiFi, il Gateway Finder permette di comandare impianto luci e tapparelle con gli assistenti vocali di Google e Amazon.