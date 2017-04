Youngo con Unicef per Giornata della Terra

Il 22 aprile YOUNGO celebra la Giornata mondiale della Terra festeggiando il suo sostegno a UNICEF e coinvolgendo i bambini in una gara di riciclo creativo.

Youngo, iniziative per la Giornata mondiale della Terra

Ciascuno, anche con poco, può fare qualcosa per un mondo migliore per tutti. Il 22 aprile, nel giorno in cui il globo intero celebra l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, YOUNGO vuole rivolgere un pensiero ai piccoli abitanti del Pianeta più in difficoltà e ringraziare tutti gli amici di Yo che hanno contribuito a portare loro un piccolo aiuto.

Grazie al sostegno di YOUNGO alla campagna UNICEF “Bambini in pericolo” sarà possibile garantire sopravvivenza e sviluppo a migliaia di bambini e bambine e in particolare ai più vulnerabili. Con il contributo di YOUNGO, l’UNICEF potrà vaccinarne 19.231 contro il morbillo e curarne 1.792 dalla malnutrizione acuta.

Youngo, una gara di riciclo per la consapevolezza ambientale

Per un futuro migliore e più verde per tutti, è fondamentale educare alla consapevolezza ecologica i bambini, dal prima possibile. Nel giorno in cui in tutto il mondo si tenta di promuovere la consapevolezza ambientale, YOUNGO lo fa con lo strumento che preferisce, il gioco. Ecco la sfida per i suoi piccoli amici: raccogliere e riciclare il maggior numero di bottiglie di plastica. Sabato 22 aprile ciascun bambino riceverà 4 gettoni di ricompensa per ogni 5 bottiglie di plastica portate in uno dei Grandi Locali Leisure YOUNGO. E nel pomeriggio di sabato le bottiglie recuperate saranno protagoniste di un divertente laboratorio di riciclo creativo, trasformandosi in originali sculture ecologiche.

I Grandi Locali Leisure Youngo sono in tutta Italia.