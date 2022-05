3 mete di turismo sostenibile raggiungibili in treno

Le vacanze ed i soggiorni inerenti il turismo sostenibile sono sempre più frequenti tra le preferenze di viaggio degli italiani che, oltre a scegliere delle mete che possano offrire loro cibo salutare e location di grande interesse sia in termini di cultura che a livello paesaggistico, sono sempre più orientati a prediligere anche mezzi di trasporto che vadano d’accordo con il tema del rispetto ambientale e dell’eco sostenibilità. Secondo dei sondaggi effettuati nell’ultimo anno, infatti, sono sempre meno coloro che scelgono navi ed aerei come mezzi di trasporto per raggiungere la meta della vacanza, mentre aumentano le preferenze per i viaggi in treno o in autobus.

Perché scegliere il turismo sostenibile

Scegliere il turismo sostenibile vuol dire abbracciare uno stile di vacanza che, in ogni suo aspetto, va incontro al rispetto della natura e cerca di inquinare il meno possibile. Il fatto di scegliere il treno o l’autobus come mezzo di trasporto consente di evitare di incentivare il movimento delle navi da crociera, spesso alimentate con olio combustibile pesante e permette di arginare l’inquinamento provocato dagli aerei che, in una sola tratta, ha un impatto ambientale paragonabile a quello che hanno un treno, l’autobus o l’auto in un intero anno. Oltretutto, viaggiare in treno permette ai vacanzieri di risparmiare molto più tempo in quanto si evitano le file per i controlli in aeroporto, lo spostamento in navetta per raggiungere l’aereo e altri tempi morti che possono invece essere dedicati già da subito alla vacanza. In caso di tratte più lunghe si possono anche sfruttare i treni notturni e dormire in cuccetta risparmiando una notte di hotel. Raggiungere la propria destinazione in treno, infine, consente di poter ammirare il paesaggio costiero o rurale e di poter scoprire angoli di natura che in aereo o in nave sarebbe impossibile scorgere. E allora, zaino in spalle, piccolo bagaglio e pronti ad una vacanza all’insegna del rispetto ambientale. Ecco alcune delle mete italiane raggiungibili in treno.

Turismo sostenibile in treno: scoprire Napoli

Una delle mete più interessanti per una vacanza sostenibile in treno è sicuramente Napoli. La città è molto ben servita da treni provenienti da ogni parte d’Italia e le vetture si fermano nelle stazioni ferroviarie di Napoli Afragola e Napoli Centrale, ubicata in piazza Garibaldi, centralissima piazza nel cuore dell’affascinante città di Napoli. Italo e Trenitalia, Intercity, Frecciarossa, Frecciaargento e Frecciabianca offrono collegamenti quotidiani con Napoli ed è quindi possibile raggiungere la città a qualunque ora e in qualunque giorno della settimana. Il fascino dei monumenti, il cibo genuino e ricco di tradizioni gastronomiche e la possibilità di raggiungere la Costiera Sorrentina e i suoi graziosi borghi marinari grazie alla Circumvesuviana, fanno di Napoli la meta preferita da turisti di ogni dove.

Turismo sostenibile in treno: scoprire Roma

Altra meta immancabile da raggiungere in treno è Roma: la città eterna e luogo simbolo dell’Italia nel mondo. La città offre la possibilità di ammirare il suo Colosseo, l’imponente piazza San Pietro, la romantica Piazza Navona e la pittoresca fontana di Trevi, giusto per citare alcuni dei tantissimi monumenti e luoghi di attrazione presenti in città. Roma è servita da moltissime stazioni ferroviarie, anche considerando l’ampiezza del suo territorio. Le stazioni principali dove arrivare in treno sono Roma Termini, Roma Tiburtina e Roma Ostiense e, rispetto all’aeroporto, offrono il notevole vantaggio di trovarsi molto più vicino alla città, eliminando in tal modo il lungo e oneroso trasferimento che i turisti che giungono a Roma in aereo devono sostenere per raggiungere il centro della città.

Turismo sostenibile in treno: scoprire Milano

Gli amanti della movida, della moda, del design e dello shopping selezionato, possono scegliere Milano come meta da raggiungere in treno. Grazie alla sua eccellente posizione strategica, rappresenta un crocevia per turisti sia italiani che europei e sono tante le stazioni ferroviarie presenti in città, tra cui la principale è Milano Centrale. Trenitalia offre sia treni regionali che treni ad alta velocità, ma anche Italo e Trenord offrono la possibilità di raggiungere facilmente la città meneghina da ogni parte dell’hinterland milanese, da ogni parte d’Italia e da ogni parte dell’intera Europa.

Dove acquistare i biglietti del treno

Grazie ai portali dedicati al turismo sostenibile presenti in rete, è possibile acquistare i biglietti del treno in modo semplice ed immediato, anche dal proprio smartphone. Con pochi clic si può scegliere destinazione, giorno, orario e servizi inclusi o aggiuntivi per rendere quanto più piacevole possibile il proprio viaggio in treno. Rispettare l’ambiente scegliendo il treno come mezzo di trasporto è il giusto inizio di una vacanza all’insegna della sostenibilità.