Conoscere davvero un prodotto significa raggiungere i luoghi in cui nasce, assaggiarlo e incontrare chi lo produce. È questo lo spirito di “Di Riso in Riso”, l’evento in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, organizzato in Lomellina dalle sette aziende fondatrici di “Lomellina Terra di Riso”, progetto nato per valorizzare il riso prodotto in questo territorio.

Visite guidate, passeggiate tra le risaie, escursioni in bicicletta, degustazioni e musica accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei tanti risi, che in Lomellina sono parte dell’identità, dell’economia, del tessuto sociale, della storia e del paesaggio. Un palinsesto di attività e iniziative per pubblici e fasce d’età diverse, attraverso esperienze di scoperta, degustazione, gioco e conoscenza del territorio.

Dietro ogni chicco ci sono mani esperte, competenze maturate nei secoli, innovazione, cura quotidiana e un legame profondo con l’acqua e la terra. Un patrimonio che le aziende di Lomellina Terra di Riso – Cascina Alberona, Cascina Mora Bassa, Cascina Bosco Fornasara, Marta Sempio Riso, Azienda Agricola Zerbi, Azienda Agricola Massino e Azienda Agricola Santa Maria – intendono condividere con chi arriva da fuori e con quanti desiderano comprendere dove e come nasce il cibo che portiamo in tavola.

«Ognuno di noi aprirà le porte della propria azienda per raccontare concretamente come e dove cresce il riso, quali lavorazioni lo accompagnano e come arriva fino alla tavola, dove esprime tutta la sua versatilità» dichiara Luigi Ferraris, presidente di Lomellina Terra di Riso. «Così facendo diamo vita ad un evento collettivo e diffuso, organizzato a casa nostra – anche se sarebbe forse più semplice portare il nostro prodotto a Milano – per far conoscere i nostri risi, le risaie, le cascine, i canali, il lavoro quotidiano delle aziende risicole e il patrimonio di conoscenze custodito dalla comunità locale. È un insieme di competenze, paesaggi e relazioni che ha fatto della Lomellina uno dei più importanti distretti risicoli d’Europa, da cui proviene il 30% della produzione», conclude il presidente.

“Di Riso in Riso” diventa così un’occasione per esplorare la Lomellina attraverso il suo prodotto più rappresentativo: un invito a muoversi di azienda in azienda, incontrare le persone che ogni giorno coltivano e lavorano il riso, ascoltarne le storie ed entrare, anche solo per qualche ora, nella vita dei campi e delle cascine.

“DI RISO IN RISO” 19/20 settembre 2026

Il programma comprende attività gratuite, tutte su prenotazione: visite alle aziende agricole e agli impianti di trasformazione, passeggiate tra le risaie, escursioni in bicicletta nelle campagne circostanti e visite guidate ai monumenti della zona.

A queste si affiancano le degustazioni, su prenotazione e a pagamento proposte da alcune aziende per il pranzo, l’aperitivo o la cena, con abbinamenti a vini e cocktail e, in alcuni casi, accompagnamento musicale.

Protagonisti saranno i risi della prima selezione del marchio collettivo Lomellina Terra di Riso, che riunisce sette tipologie rappresentative del territorio: il Carnaroli nelle declinazioni Classico, Biologico, Tradizionale e Semilavorato, il Vialone Nano Classico e le varietà storiche recuperate Rosa Marchetti e Lomello, espressione della biodiversità e della qualità risicola della Lomellina.

Info e prenotazioni su https://www.lomellinaterradiriso.org/eventi/

PROGRAMMA

SABATO 19 SETTEMBRE

APERICENA IN MUSICA

Cascina Bosco Fornasara

16:00

Visita guidata all’azienda agricola.

17:30

Laboratori per bambini.

19:00

Apericena con prodotti biologici della cascina e musica dal vivo (€ 15 adulti / € 10 bambini).

PRENOTAZIONE:CASCINABOSCO@GMAIL.COM

Telefono: 349/7416692

Indirizzo: Str. Cascina Bosco, 4, Nicorvo PV

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RISOTTATA ALL YOU CAN EAT

Cascina Mora Bassa

15:00

Visita guidata all’azienda agricola e visita alla Chiesetta di Mora Bassa.

A seguire, possibilità di visita al Mulino di Mora Bassa (€ 10 a persona).

18:00

Risotto “all you can eat” e un calice di vino (€ 10 a persona / calice extra € 5).

PRENOTAZIONE: 335/1237375

Indirizzo: Str. Morabassa, 18, Vigevano PV

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INAUGURAZIONE RISERIA E DEGUSTAZIONE

Cascina Alberona

17:00

Inaugurazione della nuova riseria e visita agli impianti: dall’essiccazione alla pulitura fino al confezionamento. A seguire degustazione offerta a tutti i partecipanti.

PRENOTAZIONE: INFO@CASCINAALBERONA.COM

Telefono: 0384/90143

Indirizzo: Cascina Alberona, 230, Mortara PV

PRANZO IN CASCINA CON PRODOTTI TIPICI

Azienda Agricola Zerbi

10:30

Visita guidata all’azienda agricola. A seguire pranzo in agriturismo (€ 30,00).

Menu pranzo

Antipasto: assortimento di salumi del territorio; assaggi di formaggi locali; torta salata con zucca Bertagnina di Dorno e rosmarino.

Primo: risotto alla Sannazzarese con barbabietola e pasta di salame d’oca, mantecato al formaggio Burgundella della Lomellina.

Dolci: assortiti della casa.

Acqua e caffè inclusi. Vini, superalcolici e altre bevande esclusi.

PRENOTAZIONE: INFO@RISOZERBI.IT

Telefono: 339/74994407

WhatsApp: 339/7499440

Indirizzo: Via Roma, 67, Pieve Albignola PV

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DOMENICA 20 SETTEMBRE

DENTRO L’AZIENDA AGRICOLA

Cascina Bosco Fornasara

10:00–12:00

Negozio aperto.

15:00–18:00

Negozio aperto.

16:00

Visita guidata all’azienda agricola.

PRENOTAZIONE: CASCINABOSCO@GMAIL.COM

Telefono: 349/7416692

Indirizzo: Str. Cascina Bosco, 4, Nicorvo PV

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L’EREDITÀ DEGLI SFORZA A VIGEVANO

Cascina Mora Bassa

10:30

Visita al Castello Visconteo-Sforzesco di Vigevano e Piazza Ducale (€ 10 a persona). Prenotazione è obbligatoria presso Infopoint: 0381/299199.

15:00

Possibilità di visita al Mulino di Mora Bassa (€ 10 a persona). A seguire, visita guidata all’azienda agricola.

PRENOTAZIONE: 335/1237375

Indirizzo: Str. Morabassa, 18, Vigevano PV

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DIETRO LE QUINTE DELLA TRASFORMAZIONE DEL RISO

Cascina Alberona

09:00–12:00

Visita guidata all’azienda agricola con dimostrazione della lavorazione del riso.

14:00–19:00

Visita guidata all’azienda agricola con dimostrazione della lavorazione del riso.

PRENOTAZIONE: INFO@CASCINAALBERONA.COM

Telefono: 0384/90143

Indirizzo: Cascina Alberona, 230, Mortara PV

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BICICLETTATA TRA LE RISAIE E RISOTTATA IN CASCINA

Cascina Tessera

09:30

Colazione e partenza biciclettata (€ 5 a persona).

12:30

Risottata in cascina (€ 15 adulti / € 10 bambini).

PRENOTAZIONE: MARTA.SEMPIO@LIBERO.IT

Telefono e WhatsApp: 388/203577

Indirizzo: Strada Provinciale 19, snc, Valeggio PV

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ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO DI SARTIRANA

Azienda Agricola Massino

09:30

Visita guidata all’azienda agricola.

11:00

Visita al Castello Visconteo di Sartirana Lomellina (€ 9 a persona).

PRENOTAZIONE: LOMELLINATERRADIRISO@GMAIL.COM

Telefono: 340/3878225

Indirizzo: Cascina Moncucco, 15, Sartirana Lomellina PV

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APERITIVO IN CASCINA: RISO E MIXOLOGY

Azienda Agricola Santa Maria dei Cieli

16:00

Visita guidata al Castello Crivelli di Lomello e alla Basilica di Santa Maria Maggiore; a seguire visita guidata all’azienda agricola.

19:00

Aperitivo con piatti a base di riso e cocktail con distillati artigianali di Materica Distilleria e intrattenimento musicale con la band Jessinger (Jessica Carbognani, Dennis Destro e Simone Galdi). Aperitivo + 1 cocktail € 15, comprensivo di ingresso alla Basilica e al Castello. Cocktail extra € 7,00.

PRENOTAZIONE: GIOVANNI.NIPOTI@SANTAMARIADEICIELI.IT

Telefono: 333/3611080

Indirizzo: Via Cascina Santa Maria, snc, Mede PV