9 maggio 2024, la Giornata dell’Europa a Roma

In occasione della Giornata dell’Europa e del lancio della campagna istituzionale Usa Il Tuo Voto, l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Roma Capitale e Associazione Civita, organizzano una serie di eventi di celebrazione, dibattito e sensibilizzazione in vista delle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.

La festa serale a Piazza del Campidoglio, aperta dai saluti del sindaco Roberto Gualtieri e dalla proiezione del video del Parlamento europeo per le elezioni 2024, si svilupperà tra letture di testi sulla democrazia e l’integrazione europea, immagini e musiche con la partecipazione di Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Ludovica Coscione, Anna Favella, Leo Gassmann, Giulia Molino, Alessandro della Giusta, Edoardo Purgatori. Laura Squillaci, giornalista Rai, presenterà la serata che sarà ad ingresso libero.

Alle 21:00 il sindaco e gli artisti presenti premeranno un bottone che darà il via simbolico all’illuminazione con i colori europei in tutto il Paese di templi, anfiteatri, borghi, piazze, municipi, chiese e altri monumenti e luoghi simbolo della cultura, identità e creatività italiana ed europea.

La giornata si aprirà alle 9:00, nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio, con interventi istituzionali e con una serie di dibattiti sui temi della democrazia, dell’identità, dei valori e del futuro dell’Europa. In rappresentanza delle istituzioni interverranno Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari, Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Introdurrà i lavori Gianni Letta, presidente dell’Associazione Civita.

Quindi, i ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo al loro primo voto dialogheranno con Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, Matt Brittin, presidente di Google per Europa, Medio Oriente e Africa, Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi per l’Osservazione della Terra e capo dell’agenzia Esa Esrin, Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Nicolò Mardegan, direttore delle Relazioni esterne di Enel, e Lauro Panella, capo unità e autore dello studio del Parlamento europeo sui costi della non-Europa. Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio nazionale giovani, introduce il dibattito.

Chiuderà la mattinata un panel sul ruolo dei media nella democrazia europea con Maria Rita Grieco, vicedirettrice del TG1, Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, Anna Piras, vicedirettrice di Rai Parlamento, Liliana Faccioli Pintozzi, caporedattrice esteri di Sky Tg24, e Svetlana Celli, presidente del Consiglio comunale di Roma.

Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, Antonio Parenti, Rappresentante in Italia della Commissione europea e Pierre Emmanuel De Bauw, ambasciatore del Belgio, terranno i saluti introduttivi dell’evento che inizierà con la proiezione del video ufficiale della campagna #UsailTuoVoto.