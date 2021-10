A Bologna la mostra “Fuori dai cori”

Nell’ambito delle celebrazioni internazionali per l’ottavo centenario della morte di San Domenico, i Musei Civici d’Arte Antica di Bologna organizzano, in collaborazione con l’Ordine dei Predicatori, una mostra sul “principe degli intarsiatori” fra Damiano Zambelli (Bergamo, 1480 circa – Bologna, 1549), visibile al Museo Davia Bargellini fino al 5 dicembre 2021 con ingresso gratuito.



L’inaugurazione si è svolta venerdì 1 ottobre 2021 alle h 17.30, con prenotazione obbligatoria (tel. +39 051 236708).

Del frate bergamasco, trasferitosi nel 1528 a Bologna, dove fu attivo nel convento di San Domenico per un ventennio, sono esposte due tarsie oggi in collezione privata, rappresentanti una Flagellazione e una Crocifissione, affiancate per la prima volta al commesso ligneo conservato al Museo Davia Bargellini, raffigurante a sua volta quest’ultimo soggetto.



L’esposizione, curata da Mark Gregory D’Apuzzo, Lorenzo Mascheretti e Massimo Medica, si giova della disponibilità della proprietà e del sostegno della Galleria Longari Arte Milano e prevede un focus, attraverso pannelli esplicativi, anche all’interno del coro della basilica di San Domenico a Bologna, dove il visitatore troverà approfonditi alcuni postergali che sono in dialogo con le tarsie presentate al museo. I tre mosaici di legname raffigurano infatti composizioni analoghe a quelle visibili nel coro della basilica bolognese, capolavoro di fra Damiano, eseguito con aiuti a partire dal 1541 e terminato un decennio più tardi, poco dopo la morte dell’artista.

La scelta di ambientare la mostra presso la sede del Museo Davia Bargellini è motivata – oltre che dalla citata presenza nella collezione permanente di una tarsia di fra Damiano, proveniente dalla collezione del marchese Virgilio Davia – dalla natura dei pezzi esposti, simbolo di una tecnica artistica posta all’«incrocio di tutte le arti» (André Chastel) e particolarmente diffusa nel corso del Quattrocento e del Cinquecento.

La carriera di fra Damiano coincise con la stagione più esuberante, seppur terminale, di quest’epoca. La sua produzione artistica non si limitò alla realizzazione tradizionale di arredi liturgici e mobili presbiteriali, ma “uscì dai cori” attraverso l’esecuzione di veri e propri “quadri di tarsia” destinati a un precoce collezionismo privato. Tra i primi estimatori dell’arte di fra Damiano, accanto ai grandi nomi di Carlo V, Alfonso d’Este e Paolo III, si registrano Francesco Guicciardini, Leandro Alberti e Sabba da Castiglione. Le opere esposte sono un esempio di questa fortuna collezionistica e dimostrano la larga richiesta di simili oggetti da parte della committenza aristocratica.

Oltre a creare l’occasione per riflettere sui fenomeni di collezionismo di tale tipologia di prodotti artistici a partire dal XVI secolo, riunire le tre tarsie offre il pretesto per un ragionamento sulle loro tecniche di produzione: l’eccezionale accostamento dei due pezzi gemelli raffiguranti la Crocifissione consente di meditare sulla pratica del riuso dei cartoni preparatori, assai diffusa all’interno delle botteghe coeve.

La mostra è accompagnata da un catalogo a cura di Lorenzo Mascheretti (Éditions Ligéa, Parigi) con testi introduttivi di Massimo Medica e p. Gianni Festa OP, che ha presieduto il Comitato Internazionale per il Giubileo di San Domenico.



Sono inoltre previste visite guidate alla mostra e al coro di San Domenico di Bologna e due conferenze di Lorenzo Mascheretti dedicate all’approfondimento dei temi trattati in mostra.



Visite guidate alla mostra e al coro di San Domenico

sabato 16 ottobre 2021 h 10.00 (a cura di Francesco Zagnoni)

sabato 30 ottobre 2021 h 10.00 (a cura di Francesco Zagnoni)

sabato 6 novembre 2021 h 10.00 (a cura di Lorenzo Mascheretti)

sabato 20 novembre 2021 h 10.00 (a cura di Francesco Zagnoni)

sabato 4 dicembre 2021 h 10.00 (a cura di Lorenzo Mascheretti)

Ingresso: gratuito.

Prenotazione obbligatoria: tel. +39 051 236708 (martedì, mercoledì, giovedì h 10.00 – 15.00; venerdì h 14.00 – 18.00).

Prenotazione per gruppi organizzati: info@senzatitolo.net.

Lo svolgimento delle attività è subordinato all’evolversi delle disposizioni governative in merito all’emergenza sanitaria in corso.

Conferenze

mercoledì 6 ottobre 2021 h 17.00

Lorenzo Mascheretti

Fra Damiano Zambelli intarsiatore a Bologna (1528-1549)

Convento Patriarcale di San Domenico, Sala della Traslazione | Piazza San Domenico 13

Ingresso: gratuito



mercoledì 1 dicembre 2021 h 17.00

Lorenzo Mascheretti

Collezionare la tarsia di fra Damiano, dal Cinquecento al Novecento

Museo Civico Medievale, Lapidario | via Porta di Castello 3

Ingresso: gratuito



Opere in mostra

Fra Damiano Zambelli da Bergamo (1480 circa – 1549)

Crocifissione, 1530 circa

Collezione privata, Milano



Fra Damiano Zambelli da Bergamo (1480 circa – 1549)

Crocifissione, 1540 circa

cm 87 x 63

Museo Davia Bargellini, Bologna (inv. 462)

Fra Damiano Zambelli da Bergamo (1480 circa – 1549)

Flagellazione, 1540 circa

cm 76,5 x 51,5

Collezione privata, Milano

Scheda tecnica

Titolo

Fuori dai cori

Tre “quadri di tarsia” di fra Damiano Zambelli da Bergamo (1480 circa – 1549)

A cura di

Mark Gregory D’Apuzzo, Lorenzo Mascheretti, Massimo Medica



Mostra promossa da

Istituzione Bologna Musei | Musei Civici d’Arte Antica



Sede

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini

Strada Maggiore 44 | 40125 Bologna



Periodo di apertura

2 ottobre – 5 dicembre 2021

Orari di apertura (in vigore salvo ulteriori disposizioni governative)

martedì, mercoledì, giovedì h 10.00-15.00

venerdì h 14.00-18.00

sabato, domenica, festivi h 10.00-18.30

chiuso lunedì non festivi



Ingresso

gratuito

