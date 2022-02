A Bologna l’Italy Food & Wine Travel

By

Sarà il Fico Eataly World di Bologna la location per lo svolgimento di IFWT – Italy Food & Wine Travel, la borsa dell’enoturismo e del turismo enogastronomico, dedicata alla promo-commercializzazione degli operatori turistici del settore come strutture ricettive, hotel, wine resort, cantine, ristoranti, agriturismi, tour operator, agenzie incoming, fornitori di esperienze, aziende agroalimentari, etc.

Il turismo enogastronomico è diventato uno dei principali trend del turismo italiano, le statistiche confermano che l’enogastronomia è la prima attrattiva verso l’Italia, tanto da costituire da sola, una vera e propria “destinazione turistica”. Oggi quasi 7 turisti su 10, sono interessati alle esperienze che includono le specialità enogastronomiche locali.

In quest’ottica l’enoturismo e il turismo enogastronomico diventano importanti ambasciatori anche per la promozione delle tipicità locali e dei territori in cui si sviluppano.

L’ideatore dell’evento Leonardo Surico, Ceo di International Group di Padova e già organizzatore della Bitesp – Borsa del Turismo Esperienziale, chiarisce che la scelta di realizzare l’evento di IFWT all’interno di Fico Eataly World, il parco dedicato alle “food experiences”, nasce dalla volontà di generare un’importante sinergia tra le due realtà, per creare una manifestazione di riferimento sia per i visitatori di Fico, sia per gli operatori turistici.

Il format di IFWT è orientato al business e favorisce il contatto diretto tra gli operatori, creando un contesto ideale per promuovere le proprie offerte e ricercare nuove collaborazioni commerciali.

L’evento business della manifestazione è il workshop che consentirà agli operatori italiani (sellers) di incontrare oltre 100 tour operator internazionali accreditati (buyers) che si occupano di turismo enogastronomico con destinazione Italia.

Grazie all’agenda appuntamenti gli operatori potranno prefissare gli incontri con i buyers internazionali in base alle loro esigenze, consultando le schede tecniche profilate dei partecipanti.