Una grande famiglia, lunghe radici nel mondo dell’agricoltura e dell’olio extravergine di oliva, la capacità di continuare ad innovare.

Sono questi gli ingredienti da cui nasce Tenuta degli Ulivi, un vero e proprio hub olivicolo dove l’azienda agricola si trasforma in luogo di incontro, di accoglienza, di svago, di informazione e formazione.

Nell’antico borgo San Luca, nel comune di Montecorvino Rovella, la famiglia Provenza continua a tracciare la strada – con la cura di sempre per le tradizioni rurali, la sostenibilità, la qualità – dando vita ad un progetto di oleoturismo.

Al via con l’accoglienza in azienda previa prenotazione, tra cocktail e cestini, dal 4 luglio.

A partire dal 4 luglio sarà possibile scegliere di prendere un aperitivo o fare un pic-nic in piena campagna, in mezzo agli ulivi, a pochi chilometri da Battipaglia e da Salerno. A renderlo possibile è il nuovo progetto della famiglia Provenza che punta sull’oleoturismo.

Da oltre sessant’anni la famiglia Provenza è un riferimento per la produzione di olio extravergine di oliva di qualità nell’area della DOP Colline Salernitane. Sempre all’avanguardia, con le tecniche e le tecnologie, nel 2012 ha dato vita al Bar dell’olio. All’interno del Frantoio Torretta, infatti, era possibile degustare gli oli anche come ingrediente speciale di alcuni cocktail.

Nel 2017, con l’acquisizione del borgo San Luca che diventa Tenuta degli Ulivi, gli ettari di proprietà diventano 50 e comincia il percorso di ristrutturazione che porterà alla nascita di un vero e proprio hub culturale e turistico costruito attorno al mondo dell’olio.

All’interno della Tenuta degli Ulivi, ubicata a pochissimi chilometri dal Frantoio Torretta, nasce una dimora contadina per chi vuole pernottare tra gli uliveti e godere di una serie di servizi legati al mondo dell’oleoturismo.

Anche il kit di cortesia per gli ospiti non si sottrae alla logica, i prodotti cosmetici sono realizzati dal brand Parentesi Bio: nascono da materie prime naturali e contemplano tra gli ingredienti l’olio extravergine di oliva.

Percorsi benessere in mezzo alla natura, eventi, feste, pic nic all’aria aperta ed un Bar dell’olio (trasferito qui di recente) che si amplia e diventa cuore gastronomico della tenuta, ricco di tipicità del territorio.

Centrale è il cestino per il pic-nic, che si può consumare in diverse aree attrezzate tra il borgo e gli uliveti, ricco di pietanze contadine dove l’olio resta il fil rouge. La proposta gastronomica si fonda sulla collaborazione con artigiani del gusto del territorio come Helga Liberto, Emilio Soldivieri e Jan Bruno Di Giacomo nonché con aziende di eccellenza locali. Ad impreziosire il borgo San Luca una serie di stanze dove si respirano ancora i lavori di un tempo ed un’antica cappella dove i contadini si fermavano a ringraziare per i frutti del proprio lavoro.

Per prenotazioni > 328.6273427

Tenuta degli Ulivi è il nuovo progetto della famiglia Provenza. Un antico borgo contadino (San Luca), per anni abbandonato, è tornato a vivere trasformandosi in una cornice perfetta per fare oleoturismo. 16 posti letto, nuova sede del Bar dell’olio, luogo del cuore in cui organizzare eventi e cerimonie, ma anche hub culturale per il mondo agricolo e dell’olio extravergine di oliva. Circondata da 35 ettari di uliveto, consente alla famiglia Provenza di raggiungere i 50 ettari di proprietà, gestiti in biologico e in buona parte rientranti nella DOP Colline Salernitane.

Tenuta degli ulivi – dimora contadina

Via San Luca – Montecorvino Rovella (SA)

https://www.tenutadegliulivi1216.it/

social: dimora_contadina

Il Frantoio Torretta, dai primi anni Sessanta, diffonde sul territorio nazionale un’arte antica, che la famiglia Provenza esercita da sempre, producendo con passione e professionalità uno dei migliori oli italiani.

Tradizione ed innovazione si fondono insieme per garantire un prodotto di eccellente qualità. Di generazione in generazione coniuga la raccolta delle olive e la loro trasformazione con i più rigorosi controlli richiesti dalla certificazione di qualità. Un impianto attrezzato con le migliori tecnologie all’avanguardia trasforma questi frutti in un olio eccellente, apprezzato per le sue qualità organolettiche.

Uno staff di tecnici qualificati segue il processo di trasformazione delle olive, che provengono dagli ulivi secolari del vasto territorio della provincia di Salerno, nel paesaggio collinare dei Monti Picentini che si estende tra Battipaglia, Montecorvino Rovella, Serre ed Eboli.