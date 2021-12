A Natale regala PianTina contro i campi elettromagnetici

Da Hydro Ware un’idea regalo sana e intelligente: PianTina, l’amica di scrivania che riduce gli effetti dell’inquinamento da campi elettromagnetici (CEM) originati da reti e dispositivi elettronici, così come le sostanze nocive rilasciate da fotocopiatrici, stampanti, vernici e condizionatori.

Una serie di test ha permesso all’Azienda di Alzano di individuare la Dracaena Compacta fra le tipologie di piante d’appartamento già selezionate nel 1989 dalla Nasa tra le più idonee a eliminare le sostanze inquinanti dell’atmosfera dei locali chiusi. Studi successivi hanno permesso poi di potenziare del 22% la sua naturale capacità di assorbire le sostanze nocive grazie a un trattamento omeodinamico in grado di attivare la parte silente del DNA della pianta.

Il risultato? Con un raggio d’azione di circa due metri, la capostipite delle piante decorAttive di Hydro Ware diventa l’alleata ideale per eliminare le sostanze nocive dell’atmosfera non solo in ufficio ma anche a casa: con la sua altezza di circa 25cm è perfetta anche vicino al router, al televisore oppure in prossimità di prese e caricatori dei telefoni.

Proposta in vasi in ceramica di diversi colori – dai più classici come il bianco, il rosso e l’antracite alle tonalità più vivaci come l’arancione, il verde e il turchese – PianTina è corredata da informazioni utili per la sua cura: estremamente semplice da accudire, è sufficiente posizionarla in un ambiente interno mediamente illuminato e controllare l’indicatore del livello dell’acqua che specifica i tempi di bagnatura della pianta.

PianTina è in vendita nei supermercati bio del territorio nazionale e sull’e-commerce dedicato www.piant-tina.com al prezzo consigliato di 18€.

La Dracaena Compacta, potenziata tramite un trattamento con granuli di argilla espansa impregnati di un prodotto naturale, favorisce la riduzione degli effetti dei campi elettromagnetici e dell’inquinamento indoor