A Paderno Dugnano (Mi) il Garden festival d’autunno

Torna l’appuntamento con Garden Festival d’Autunno, il grande “Porte Aperte” dei Centri di Giardinaggio associati AICG organizzato contemporaneamente su scala nazionale. Garden Steflor di Paderno Dugnano (Milano) aderisce anche a questa 6a edizione, che ha per tema: “Coltiva il tuo giardino interiore”.

Il festival si terrà fino al 17 ottobre.

La grande ricchezza di proposte offerte in Autunno aiuterà i visitatori ad ampliare le proprie conoscenze e prospettive sul mondo vegetale (animato da esseri intelligenti che applicano strategie di cooperazione), ma anche a trovare energie nuove per vestire la propria casa (come il balcone, il terrazzo e il giardino) di un prezioso riflesso di benessere interiore e di rinnovati ideali di vita.

Attività come dedicarsi al giardinaggio, mettere le mani nella terra, prendersi cura dell’orto (piccolo o grande che sia, in un campo o su un balcone) possono influire positivamente sulla salute, rimettendo in moto e facendo rinascere il nostro mondo interiore. Un cervello va infatti nutrito, come è necessario nutrire le radici di un albero.

Durante il Garden Festival d’Autunno si racconteranno le piante e la loro infinita bellezza, evidenziando la magnificenza dei colori e delle vegetazioni, che regalano da sempre forti emozioni.

Verranno poi dati suggerimenti per attività tipicamente autunnali da svolgere per comprendere quanto importante sia questa stagione, spesso associata al letargo, ma che invece è la stagione del fare e del sapere, per organizzarsi ed anticipare la rinascita.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare su alcune tematiche legate alla sostenibilità e far riflettere sull’importanza di vivere nel rispetto della natura che ci circonda, trovando gli spunti giusti per generare benessere nei propri ambienti casalinghi.

Anche per questa edizione, Garden Steflor sostiene la “Campagna Nastro Rosa AIRC”: per tutto il mese di ottobre, per ogni ciclamino rosa (vaso 14 cm) venduto, verrà devoluto 1 € a sostegno della ricerca contro il cancro al seno di AIRC.

Ricordiamo che fino al 10 ottobre è in corso, sempre nella sede di Paderno Dugnano di Garden Steflor, la tradizionale Mostra Bonsai.

Garden Steflor (in Via Erba 2) è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30 (naturalmente con le misure necessarie a garantire la sicurezza).

Sito – www.steflor.it

Facebook – https://www.facebook.com/garden.steflor

Instagram – https://www.instagram.com/steflorgarden/