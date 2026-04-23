Festeggia il traguardo della sua 10^ edizione Scienza e Virgola, il Festival del libro scientifico promosso dal Laboratorio Interdisciplinare della SISSA, per la direzione artistica dello scrittore – e fisico di formazione – Paolo Giordano. Dal 7 al 10 maggio 2026, Trieste diventerà la “capitale” dell’editoria scientifica con dialoghi, spettacoli, eventi esperienziali e proiezioni per il decennale della kermesse sul tema Umano, parola chiave per riflettere su cosa caratterizza oggi la nostra specie. A confronto, nella kermesse realizzata per la cura scientifica di Nico Pitrelli, ci saranno oltre 90 voci italiane e internazionali della ricerca, della letteratura della divulgazione scientifica: 4 giorni e 41 eventi pubblici – oltre a 20 eventi riservati per le scuole e le comunità cittadine come la Casa circondariale, l’RSA e l’ospedale – con l’obiettivo di spiegare la scienza e le storie che nascono dalla sua indagine. L’umano come spazio di ricerca ed esperienza condivisa, a partire da quella della “cura”: su questo filo rosso il dialogo della serata inaugurale, giovedì 7 maggio, fra il direttore artistico Paolo Giordano e la giornalista e autrice Concita De Gregorio che in anteprima italiana presenterà il suo nuovo libro, La cura (Einaudi). Gli altri grandi dialoghi condotti da Paolo Giordano spazieranno dal Nuovo (dis)ordine del mondo, con il direttore del Post Francesco Costa, alle storie di donne, sentimenti e violenze con l’autrice franco-mauriziana Nathacha Appanah, che pubblica anche in Italia il bestseller La notte nel cuore (in libreria dal 21 aprile). E dal viaggio nell’esperienza sui disturbi psichici con Alcide Pierantozzi e il suo libro Lo sbilico, al focus su Famiglia, politica, relazioni umane con il Premio Strega Andrea Bajani e la fondatrice del Social Brain Institute Samah Karaki, autrice del saggio illuminante L’empatia è politica (uscito nei giorni scorsi per add).

La grande festa per il decennale di Scienza e Virgola offrirà anche un incontro con la ricercatrice e poetessa canadese Madhur Anand che parlerà del rapporto tra scienza e poesie e celebrerà anche la figura del grande fisico pakistano Premio Nobel “Abdus Salam” fondatore e a lungo direttore del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. Al festival anche la scienza a fumetti con l’eccezionale partecipazione di Francesco Tullio Altan e della sua Pimpa. E si parlerà anche della scienza in chiave geopolitica, fra droni e nuove forme di potere: ne parleranno a Trieste i giornalisti Gianluca Di Feo e Tonia Mastrobuoni. Si indagherà l’umano che ci ha resi biologicamente ciò che siamo con lo scienziato britannico Lewis Dartnell, autore di una riflessione bestseller, Essere umani. Uno spazio di memoria per il ricercatore Giulio Regeni, nel segno della libertà della scienza, si aprirà con il documentario a lui dedicato: alla proiezione parteciperanno i suoi genitori e l’avvocato Alessandra Ballerini. In arrivo al festival anche Andrea Moro, Benedetta Tobagi, Luca De Biase, Daniela Minerva, Elio Giamello, Willy Guasti, Roberta Biagiarelli, Mario Colucci, Francesco Adami, Tommaso Cinquemani, Beatrice Mautino, Daniela Tommasini, Martina Benedetti, Cinzia Pozzi, Paola Bonfante, Marco Ferrari, Paolo Ajmone Marsan, Lisa Ginzburg e Gloria Origgi.

Info e programma scienzaevirgola.it La 10^ edizione di Scienza e Virgola vede come partner principale Agorai-Innovation hub e partner di progetto l’Antico Caffè e Libreria San Marco e il Teatro Miela Bonawentura. Scienza e Virgola 2026 è reso possibile grazie al contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste, di Fondazione Pietro Pittini, SISSA Medialab, Educating Future Citizens, e grazie al sostegno di ICTP-Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam e festival vicino/lontano. Media partner: Rai FVG, RAI-Radio 3 e Nord Est Multimedia.