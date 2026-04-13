I Giardini di Villa della Pergola di Alassio riaprono al pubblico con le visite guidate quotidiane.

In un trionfo di colori e profumi, la più importante collezione di glicini d’Italia inizia a fiorire: oltre 40 varietà avvolgono il visitatore lungo il percorso, creando scenografie suggestive tra pergole e scorci indimenticabili, in un palcoscenico naturale senza pari in Italia.

LA COLLEZIONE DI GLICINI PIÙ IMPORTANTE D’ITALIA E LA SUA STORIA

Torna la celebre collezione di Glicini, oggi la più importante in Italia certificata dalla SOI formata da oltre 40 differenti varietà.

Appassionati e visitatori da tutta Europa e dal mondo scelgono ogni anno questo periodo per ammirarne la fioritura.

Dopo il salvataggio delle Ville e del Parco nel 2006 da parte della famiglia Ricci, di cui quest’anno ricorre il ventennale, con la preziosa guida dell’architetto paesaggista Paolo Pejrone, si è deciso di dare lustro e importanza a questi fiori e alla loro storia.

Sono state restaurate e create nuove pergole per creare ex novo la collezione dei glicini, che da sempre hanno un legame profondo con Villa della Pergola: questi fiori erano infatti molto amati dalle rinomate famiglie scozzesi e inglesi che si sono avvicendate nella proprietà di questo luogo e ne celebravano la fioritura. I Dalrymple conservano ancora gli album fotografici dei primi del ‘900 con scatti, accompagnati dalla didascalia “Wisteria Showing”, a testimoniare la fioritura del glicine della scalinata principale, oggi secolare e che regala ancora una spettacolo unico. Per la famiglia Hanbury questo rappresentava un momento molto importante e simbolico, tanto da celebrarlo ogni anno con un atteso “Wisteria Party”, organizzato da Ruth, seconda moglie di Daniel, a cui presenziavano le autorità cittadine di Alassio e la comunità inglese.

UNA NOVITÀ IMPERDIBILE “GLICINE MASTERCLASS EXPERIENCE”

In occasione dei vent’anni dal salvataggio dei Giardini di Villa della Pergola, nasce per la prima volta un’esperienza formativa e unica dedicata a questo fiore, nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti del panorama botanico europeo: la “Glicine Masterclass Experience”.

Fino al 3 maggio tutti i giorni alle 11:00 e alle 15.30, la Masterclass, della durata di circa due ore, sarà una condotta dal Garden Supervisor: una visita speciale con un’opportunità rara di approfondimento per scoprire da vicino uno dei simboli dei Giardini di Villa della Pergola che qui forma la più grande collezione in Italia.

Il percorso alla scoperta della collezione dei glicini, tra pergolati, terrazze e scorci sul mare, culminerà nel Garden Museum, con un allestimento dedicato a questo fiore che unisce racconto botanico e culturale, esplorando tecniche di cura e manutenzione.

20 ANNI DAL SALVATAGGIO DI UNA STORIA LIGURE E INGLESE, SIMBOLO DI RESISTENZA E DI RESILIENZA DELLA NATURA

Villa della Pergola e i suoi Giardini sono oggi il simbolo di un impegno concreto nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Ponente Ligure.

L’esistenza di questo luogo è indissolubilmente legata al visionario e “folle” gesto d’amore messo in atto da Silvia e Antonio Ricci esattamente venti anni fa. Nel 2006 salvarono il complesso da un potenziale progetto di speculazione edilizia, preservando un patrimonio storico, naturale e culturale unico che altrimenti sarebbe andato perduto e dimenticato.

Oggi i Giardini rappresentano una delle eccellenze della Liguria e una meta riconosciuta a livello internazionale: considerati una meta imperdibile sono i custodi di una storia e di un heritage di straordinario valore.

Questo incredibile viaggio durato 20 anni ha trovato conferma e supporto anche dalla più prestigiosa istituzione orticolturale al mondo, l’inglese Royal Horticultural Society, che ha inserito i Giardini di Villa della Pergola di Alassio tra i loro Partner Garden.