Adler Lodge Alpe, un rifugio di benessere sulle Dolomiti

La struttura sorge a Castelrotto (Bz), sull’Alpe di Siusi, immerso nella natura incontaminata e nella tranquillità più pura. Le sue baite in legno sono il punto di partenza perfetto per chi scia o vuole godersi la montagna

L’Adler Lodge Alpe si trova sull’Alpe di Siusi, l’altipiano più vasto delle Dolomiti e patrimonio Unesco dal 2009. Immerso nella natura incontaminata e nella tranquillità più pura, appare come un rifugio a 1.800 metri, con vista sulle maestose cime del Sassolungo e del Sasso Piatto. Esclusivo nido di ospitalità, l’Adler Lodge Alpe con le sue magiche baite di legno panoramiche, è un punto di partenza perfetto per esplorare il meraviglioso ambiente naturale dell’Alpe di Siusi, un paradiso per gli appassionati di sci e sport invernali. Piste da fondo che paiono infinite, chilometri e chilometri di piste da discesa innevate: proprio davanti all’hotel si aprono 80 km di piste sciistiche, collegate al più grande comprensorio sciistico, il Dolomiti Superski. E per chi non scia, c’è la possibilità di scoprire il Parco Naturale Sciliar-Catenaccio con le ciaspole.

Adler Lodge Alpe, un’avventura raggiungerlo

Anche raggiungerlo diventa un’esplorazione nella natura, che sia in macchina, tramite il sentiero scenografico tra le piste sciistiche, o a piedi, prima tramite la suggestiva cabinovia di Ortisei (Bz) e poi percorrendo un breve e suggestivo sentiero nel bosco o ancora dalla cabinovia di Siusi allo Sciliar. L’Adler Lodge Alpe si trova in un’area a tutela paesaggistica, pertanto l’accesso agli ospiti in auto è concesso con un permesso speciale rilasciato dall’hotel.

Un nido di autentico legno di montagna

L’Adler Lodge Alpe si compone del Main Lodge – che ospita la reception, un accogliente soggiorno con camino, il ristorante, 18 Junior Suites, un’area benessere e spa con vista, la piscina panoramica e un ampio terrazzo solarium – circondato da 12 chalet a due piani con sauna privata e balcone con vista sui “Monti Pallidi”. Sia per i rivestimenti esterni sia per quelli interni – dai pavimenti alle pareti, dai mobili ai soffitti, agli arredi – è stato usato solo autentico legno di montagna (larice, cembro e abete rosso), ogni tavola piallata a mano dai falegnami della Val Gardena. Le strutture sono costruite interamente in legno naturale, secondo i criteri dell’architettura eco-compatibile.

Armonia tra corpo e mente sotto le stelle

“Silence calms my soul” – il silenzio calma la mia anima – è la frase che si trova non appena si sale al terzo e ultimo piano, dove è collocato il centro benessere dell’Adler Lodge Alpe. Una grande e intima sala relax panoramica “sotto le stelle”, una zona spa con sauna al fieno, sauna finlandese e bagno turco, una piscina interna che si estende in esterno con vista panoramica accolgono l’ospite con la loro atmosfera di benessere e calma, in cui lasciarsi cullare mentre si ammira la montagna.

Al terzo piano si trovano anche le sale dei trattamenti. Anche qui la natura è protagonista: nell’arredo, come si può notare dai pavimenti delle tre sale, vere opere d’arte – in cui sono incastonati fieno dell’alpe, calendule e licheni di montagna, e nei prodotti di bellezza, tutti con ingredienti naturali e provenienti dalle montagne. Fiori, erbe medicinali, conifere, fieno… tutta la forza e la genuinità delle piante alpine insieme alle conoscenze sulla salute tramandate da generazioni sono alla base dei trattamenti della spa dell’Adler Lodge Alpe.

Dal 2020, è presente anche un elegante bagno turco, progettato all’insegna della bellezza e del benessere: la raffinatezza di un’esclusiva pietra onice viene esaltata dalla scelta accurata dell’illuminazione per creare il luogo perfetto per rigenerarsi, abbandonarsi al relax e stare bene. Di origini antiche, il bagno turco con i suoi oli essenziali e le erbe curative disciolte nel vapore che vengono assorbiti dalla pelle e dalle vie respiratorie, svolge un’azione benefica per tutto il corpo. In virtù delle sue basse temperature di circa 45°C e l’alta umidità fino a 100%, viene considerato come piacevole e salutare bagno di sudore.