Agrati: l’eccellenza nell’industria automobilistica e non solo

La ricerca incessante di innovazione, efficienza e qualità è il motore che guida le aziende a soddisfare le esigenze dei consumatori e a garantire prodotti affidabili e sicuri. In questo contesto, Agrati emerge come leader, con una storia di successo che affonda le radici nella piccola realtà artigianale del 1939. Oggi, Agrati è un gigante globale nella produzione di componenti di fissaggio di alta qualità per il settore automotive.

Una storia di crescita e specializzazione

Fondata come un’azienda familiare in Brianza, Agrati ha attraversato un notevole percorso di crescita nel corso degli anni. Con una capacità di acquistare e lavorare oltre 160.000 tonnellate di acciaio all’anno, Agrati produce più di 850 prodotti diverse, gran parte delle quali sono impiegate nell’industria automobilistica. La sua espansione ha portato all’apertura di 12 siti produttivi in tre continenti, consentendo all’azienda di servire attivamente e rapidamente clienti in tutto il mondo.

La firma di Agrati: viti ad alta resistenza per l’automotive

Uno dei punti di forza di Agrati sono le sue viti ad alta resistenza, ampiamente utilizzate nel settore automotive. Queste viti svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di veicoli, dall’assemblaggio delle ruote e delle trasmissioni fino al motore e allo sterzo. Ciò che distingue le viti di Agrati è la tecnica innovativa di produzione, che utilizza lo stampaggio a freddo per creare un corpo principale resistente. Il filetto, la parte distintiva della vite, viene ottenuto attraverso un processo di rullatura, riducendo i costi di produzione e mantenendo l’elevata qualità.

Prima di essere immesse sul mercato, ogni vite è sottoposta a un trattamento termico speciale per garantire la massima resistenza e durata, anche sotto sollecitazioni intense. Questa attenzione ai dettagli consente a Agrati di rispettare rigorosi standard di qualità, come la normativa ISO 898-1, e di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

Innovazione a Tutto Tondo: Viti con Licenza, Dadi e AFP

Oltre alle viti tradizionali, Agrati offre anche viti con licenza – Agrati Group, caratterizzate da proprietà autofilettanti e autoformanti. Queste soluzioni semplificano il montaggio e lo smontaggio e includono rondelle specifiche che non aggiungono peso superfluo alla struttura.

Agrati non si limita alle viti, produce anche dadi e Advanced Formed Parts (AFP) – Agrati Group. I dadi sono elementi versatili usati in molteplici settori, inclusa l’industria automobilistica, per sistemi frenanti, motori e trasmissioni. Gli AFP, invece, rappresentano l’apice dell’ingegneria, ottenuti attraverso lo stampaggio a freddo con geometrie complesse e tolleranze estreme. Questi componenti possono essere realizzati in una varietà di materiali, inclusi acciaio inox, rame e alluminio, offrendo soluzioni altamente personalizzate.

Leader dell’Industria Automotive con Componenti di Fissaggio di Qualità

In un settore in continua evoluzione come quello dell’automotive, Agrati si distingue come leader nell’innovazione e nella produzione di componenti di fissaggio di alta qualità. La sua storia di crescita, la specializzazione in viti, dadi e AFP, e l’attenzione alla personalizzazione dei prodotti la rendono una scelta di fiducia per le aziende automobilistiche di tutto il mondo. Con l’impegno costante verso la qualità e l’innovazione, Agrati continuerà a contribuire al successo dell’industria automobilistica globale.