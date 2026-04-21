Una giornata di festa all’aria aperta per degustare tanti prodotti biologici e incontrare da vicino il lavoro dell’agricoltore, il vero custode del Pianeta, che ogni giorno protegge suolo, acqua e biodiversità attraverso gesti pazienti e concreti.

Il programma prevede la conferenza dal titolo Il giusto prezzo del cibo per la salute dell’uomo e della Terra alla quale parteciperanno Fabio Brescacin e Gianluca De Nardi di NaturaSì e Pasquale Falzarano, titolare dell’azienda Agrilatina.

Sono inoltre previste visite guidate con esperti di biodinamica, di ambiente e con gli operatori dell’azienda che condurranno i partecipanti a osservare l’agricoltura da dentro, e a sviluppare uno sguardo più attento ai cicli naturali e al loro equilibrio.

Per i più piccoli sono previsti i laboratori Waldorf, spazi semplici e creativi dove muovere le mani, osservare, scoprire e imparare attraverso la natura.

Alle 13.00 l’agripranzo (anche in versione vegana e senza glutine) per gustare i prodotti della terra (5 euro e su prenotazione). In alternativa sono disponibili food truck con prodotti locali e un bio bistrot senza necessità di prenotazione durante tutta la giornata.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito ma è necessaria la prenotazione.

Per prenotare clicca qui