A soli sette chilometri da Tivoli, immerso nella Valle Arcese, Agriresort La Cerra è una realtà a conduzione familiare che da oltre vent’anni unisce ospitalità rurale, cucina autentica e attività a contatto con la natura. Con l’arrivo dell’estate, l’agriresort amplia la propria proposta con esperienze all’aria aperta, picnic in pineta, aperitivi panoramici e un’ospitalità attiva tutto l’anno.

Aperitivi in pineta e picnic nella campagna

Tra le novità della stagione: a partire dal 4 luglio e fino al 13 settembre c’è l’aperitivo in pineta tutti i venerdì e sabato, dalle 17 alle 20, con musica ad accompagnare. Gli ospiti hanno a disposizione una formula fissa a 35 euro che comprende un calice di vino, acqua e un ricco tagliere con salumi e formaggi, crostini di pane al rosmarino, olive della tenuta, panzanella di fregola e altre cose buone. Per i bambini, invece, abbiamo involtino cotto e primo sale, pizzette al pomodoro e rotolo al cioccolato (25 euro, compresi acqua e succo di frutta).

Il tutto da gustare su teli e sedute all’ombra degli alberi, in un contesto semplice ma curato. Accanto agli aperitivi, sono disponibili anche i picnic nella campagna tiburtina, prenotabili durante tutta la settimana.

Ospitalità e stile

La struttura si estende su circa 50 ettari e comprende 22 cottage indipendenti, disposti nel borgo centrale. Ogni alloggio è arredato con pezzi unici scelti nei mercatini da Paolo De Luca e Fabiola De Micheli, fondatori della struttura che oggi viene portata avanti da Beatrice De Luca. Lo stile unisce semplicità contadina e comfort contemporaneo. La piscina panoramica, la spa con bagno turco e sala massaggi, il maneggio per passeggiate a cavallo e l’esperienza in apiario completano l’offerta.

Cucina di territorio e produzione diretta

Fiore all’occhiello dell’agriresort è la ristorazione. Il menu segue due formule: alla carta durante la settimana, con attenzione al servizio e ai prodotti di giornata, e degustazione la domenica, pensato anche per eventi e gruppi.

Tutti i piatti valorizzano le produzioni della tenuta e piccoli fornitori locali, sempre nel rispetto della tradizione locale: l’orto sinergico fornisce verdure stagionali coltivate senza pesticidi, mentre l’olio, le uova, il miele e parte della carne provengono direttamente dall’azienda agricola.

Tra i primi piatti da non perdere in questa stagione ci sono il fusillone con fiori di zucca, zucchine romanesche, alice di Anzio e pomodorini semi secchi, i capelletti fatti a mano e i ghiozzi all’arrabbiata, una pasta acqua e farina tipica tiburtina con pomodoro Ovalone di Rieti e peperoncino fresco. E poi le polpette di agnello alla cacciatora con olive, il coniglio alla Sabinese (cotto in umido, con pomodoro, olive ed erba persa), pollo e peperoni, fino alla selezione di salumi e alla verticale di bufala. Da provare anche i dolci, rigorosamente fatti in casa.

Un’esperienza anche per i più piccoli

Ogni weekend, dalle 11 alle 17, è attivo il mini club per bambini dai 4 ai 10 anni, con animatori, pranzo incluso e attività nella natura (tiro con l’arco, caccia al tesoro, laboratori, giochi all’aperto). Durante l’anno vengono inoltre organizzate fattorie didattiche, corsi di cucina e attività educative su misura, in particolare per scuole e famiglie.