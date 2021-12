Al vertice della classifica britannica c’è un brano a cappella!

Il 10 dicembre 1982 al vertice della classifica britannica dei singoli più venduti un brano particolare perché interpretato “a cappella” dai Flying Pickets.

Only you

Il brano non è neppure nuovo. Si tratta infatti di una nuova versione di Only you. Il titolo potrebbe ingenerare confusione visto che è lo stesso del classicone portato al successo dai Platters alla fine degli anni Cinquanta. In questo caso però si tratta di una canzone che un anno prima aveva ottenuto un buon successo nell’interpretazione degli Yazoo, l’insolito duo formato da Alison Moyet con l’ex Depeche Mode Vince Clarke.

Un exploit di breve durata

La versione che occupa il primo posto delle classifiche britanniche è eseguita “a cappella”, cioè senza l’accompagnamento strumentale. Artefice di questa curiosa operazione sono i Flying Pickets, un insolito gruppo vocale britannico formato, all’inizio degli anni Ottanta, da Rick Lloyd, David Brett, Brian Hibbard, Red Stripe, Ken Gregson e Garth Williams. Il loro primo singolo di successo è proprio Only you. L’exploit non dura molto. Dopo il singolo When you’re young and in love vedranno la loro popolarità ridursi alla stessa velocità con cui era cresciuta.