Dopo il grande successo delle precedenti edizioni maremmane e il fortunato debutto della tappa fiorentina lo scorso autunno, “mareMMMa, la Natura del vino” torna ad Alberese, in provincia di Grosseto, con una novità importante. Nel 2026, infatti, l’evento raddoppia e per la prima volta si svolgerà in due giornate: domenica 1 marzo per i wine lover e lunedì 2 marzo esclusivamente per gli operatori. Un nuovo format pensato per rispondere alla crescente richiesta di partecipazione riscontrata nel corso degli anni e per offrire ad un pubblico sempre più vasto la possibilità di prendere parte a quello che si sta confermando come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore.

La manifestazione, che giunge quest’anno alla sua settima edizione, nasce dalla sinergia tra i Consorzi delle tre Denominazioni della Maremma toscana – Maremma Toscana, Montecucco e Morellino di Scansano – e presenta un’ampia selezione di etichette rappresentative di questo territorio ancora incontaminato e dal grande potenziale qualitativo.

Nell’ormai tradizionale location del salone centrale del Granaio Lorenese di Spergolaia, appassionati ed operatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino e confrontarsi in maniera diretta con i produttori e la loro proposta enologica. Un’occasione unica, dal grande impatto formativo e informativo, che promuove l’eccellenza di un territorio in ascesa in cui terroir diversi tra loro ma uniti dall’anima di una millenaria tradizione vitivinicola danno vita ad un’estesa e variegata offerta di vini rossi, bianchi e rosati.

L’evento anche per questa edizione è organizzato da MExTE Eventi, professionisti nell’organizzazione di appuntamenti pubblici e privati.

L’appuntamento da segnare in agenda è il 1 e 2 Marzo, con ingresso – libero ma previa registrazione online – secondo le seguenti modalità:

Domenica 1 Marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Pomeriggio dedicato agli appassionati

Link per la registrazione: https://mareMMMa-1-marzo-2026-pubblico.eventbrite.it

Lunedì 2 Marzo dalle ore 10.30 alle ore 18.30

Giornata riservata esclusivamente agli operatori di settore

Link per la registrazione: https://mareMMMa-2-marzo-2026-operatori.eventbrite.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’agenzia di organizzazione MExTE Eventi marketing@mextemaremmaeventi.com

via whatsapp, ai seguenti numeri: +39 3483883185; +39 3277172448

I Consorzi di Tutela:

CONSORZIO TUTELA VINI DELLA DOC MAREMMA TOSCANA

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana nasce nel 2014 dopo il conferimento della stessa DOC con l’obiettivo di promuovere la qualità dei suoi vini e garantire il rispetto delle norme di produzione previste dal disciplinare, dedicandosi, inoltre, alla tutela del marchio e all’assistenza ai soci sulle normative che regolano il settore. Il Consorzio conta oggi 475 aziende associate, di cui 343 viticoltori, 131 aziende verticali e un imbottigliatore, per una produzione annua di 7,5 milioni di bottiglie. La DOC Maremma Toscana si conferma essere tra le più dinamiche, con una crescita dell’imbottigliato costante grazie soprattutto al traino del Vermentino. Il Consorzio opera nell’intera provincia di Grosseto, una vasta area nel sud della Toscana che si estende dalle pendici del Monte Amiata e raggiunge la costa maremmana e l’Argentario fino all’isola del Giglio. Ai vitigni autoctoni – Vermentino, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Sangiovese, Pugnitello, Trebbiano, Ansonica, Malvasia –, si sono affiancate varietà internazionali come Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah, Viognier, Sauvignon, Chardonnay e Petit Verdot.

Sito web: www.consorziovinimaremma.it

Facebook: https://it-it.facebook.com/ConsorzioViniMaremmaToscana/