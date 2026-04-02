l country hopping è uno dei più recenti trend di viaggio e KIBO lo propone in una delle aree del mondo nella quale è specialista: il Sud Est asiatico. Collaborando da anni con i migliori operatori locali, il tour operator ha messo a punto l’itinerario perfetto per cogliere highlghts e autenticità. Il viaggio The Jewels, strutturato su 13 giorni e 12 notti, parte da Singapore, per poi toccare tre perle della Malesia e concludersi con un soggiorno rilassante sulle coste della Thailandia.

L’idea è quella di proporre un’inebriante esperienza in luoghi dal fascino unico, spaziando dalle metropoli più avveniristiche a parchi e riserve nei quali la natura è la protagonista. Il tour inizia da Singapore, dove si soggiorna per un paio di notti in posizione strategica su Orchard Road e all’interno del quartiere commerciale e dello shopping di Singapore: al Concorde Hotel Singapore, in pernottamento e prima colazione. Ci si trova a pochi minuti da Suntec City, Marina South, The Esplanade, Boat Quay, Clarke Quay, Chinatown e le altre principali attrazioni turistiche, per vivere appieno l’energia di una delle città più dinamiche del mondo.

Il viaggio prosegue poi per la Malesia, e precisamente per Kluang, dove si soggiorna al Casa Bianca, incantevole resort di montagna accogliente e moderno, dal quale si parte per una delle escursioni più emozionanti del tour. Il selvaggio Parco Nazionale di Endau Rompin, il secondo più grande della penisola malese, noto per essere il più incontaminato e meno turistico, che preserva la sua flora e fauna esotiche, tra cui numerose specie di uccelli, mammiferi, rane e varietà esotiche di orchidee, erbe e piante medicinali. Le guide locali sono membri della comunità Orang Asli, la popolazione indigena delle foreste malesi, e accompagnano tra cascate, piccoli villaggi, fiumi da attraversare – su ponti di corda o assi – e un viaggio in barca che conduce alla foresta dove si snoda l’Elephant Trail, il sentiero utilizzato dagli elefanti che abitano la zona. Il giorno seguente si prosegue per Malacca, dove si soggiorna al Baba House Melaka, che offre splendide camere tradizionali Peranakan insieme a tutti comfort contemporanei. La città di Malacca, inserita dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità, si presenta come un vero gioiello, e incanta con i suoi quartieri storici e coloniali da scoprire a piedi. Da Jonker Street, famosa per la sua straordinaria varietà di negozi di antiquariato, ad Harmony Street, dove si trova il più antico tempio cinese, Cheng Hoon Teng, e fino alla Moschea di Kampung Kling. Si prosegue con una sosta alla Piazza Rossa, allo Stadhuys, alla Collina di San Paolo e alla sua antica chiesa, e alla Porta di Santiago, l’ultima rovina rimasta della roccaforte portoghese chiamata “A Famosa”, distrutta dagli inglesi. Dopo il pranzo in un ristorante locale, ci si imbarca per una crociera sul fiume Malacca, da dove ammirate i vivaci edifici. I giorni seguenti ci si sposta a Kuala Lumpur, la città più grande della Malesia, dove è in programma un tour guidato alla scoperta di una variopinta realtà fatta di architettura, storia, cultura, artigianato e stile di vita malesi. Dal colorato e particolare tempio buddista di Thean Hou al Giardino del Lago con la sua natura tropicale; dalla moderna Moschea Nazionale all’antica stazione ferroviaria, interamente in pietra bianca, costruita dagli inglesi per arrivare a Piazza Merdeka, nel centro della vecchia Kuala Lumpur. Un tour a piedi alla scoperta delle antiche vie del centro, circondate da tipici piccoli edifici in stile malese-coloniale, come le case-negozio, e dalle popolari botteghe del Mercato Centrale e di Chinatown, regalano uno scorcio della vita locale, ed è immancabile una visita alle iconiche Torri Gemelle Petronas per scattare splendide fotografie. L’ultimo giorno in Malesia dona un souvenir che resta nel cuore: si parte da Kuala Lumpur per un viaggio di circa due ore verso Kuala Selangor, un piccolo villaggio di pescatori sulle rive del fiume. All’arrivo si visita di Bukit Melawati, dove si trova Fort Altingsburg, uno dei siti storici rimasti del periodo coloniale britannico, per poi imbarcarsi su un battello fluviale per scoprire la foresta di mangrovie, dove incontrare diverse specie di scimmie e, dopo il tramonto, ammirare il brillare di migliaia di lucciole. Dopo la crociera fluviale, ci si gusta una piacevole cena in stile locale prima di rientrare in hotel. La perfetta conclusione di una vacanza così dinamica è il soggiorno di quattro notti a Khao Lak, in Thailandia, che si raggiunge da Phuket dopo il volo da Kuala Lumpur. Il nome “Khao Lak” significa letteralmente “montagna Lak”, che è una delle principali vette nella piccola regione montuosa collinare all’interno del Parco Nazionale omonimo. È popolare per la sua atmosfera serena e come punto di partenza per le immersioni subacquee in crociera verso le Isole Similan. Qui c’è tempo per rilassarsi dedicandosi ad attività nella natura, tra cui trekking nella giungla, visita alle cascate e rafting o canoa sul fiume.Il tour The Jewels firmato KIBO è idealmente strutturato su 13 giorni e 12 notti, prezzo su richiesta.

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Kibo

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13900 Biella

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