Qualità certificata, ingredienti selezionati e un sapere caseario tramandato nel tempo: i formaggi Mila rappresentano da sempre l’eccellenza dell’Alto Adige. Mila – Latte Montagna Alto Adige, cooperativa che riunisce 2.100 soci contadini, produce nel caseificio di Brunico un assortimento completo di sedici formaggi, risultato dalla combinazione di ricette tradizionali con un tocco di modernità.
La gamma comprende formaggi a pasta dura, formaggi da taglio e una selezione di specialità uniche, per un totale di 16 referenze, tutte naturalmente prive di lattosio, vegetariane e senza glutine, pensate per rispondere alle esigenze di un’alimentazione contemporanea, senza rinunciare alla qualità del gusto.
In particolare, i due formaggi che esprimono in modo distintivo il legame tra territorio, qualità del latte e maestria artigianale sono:
- Il Dolomit, un formaggio a pasta dura che colpisce fin dal primo assaggio. Prodotto con il miglior latte vaccino dell’Alto Adige, matura lentamente sotto una crosta rustica e commestibile che ne protegge l’aroma. La consistenza cristallina, la sorprendente scioglievolezza al palato e il profilo aromatico con delicate note tostate, lo rendono un vero capolavoro caseario. Si distingue per un gusto saporito e persistente. Ideale per la preparazione di canederli al formaggio, risotti e delicati antipasti, può essere assaporato anche assieme ad altri formaggi, come base per una squisita fonduta. Inoltre, si abbina perfettamente alle patate, agli affettati e alla frutta, come le mele.
- L’ Alta Badia, una delle referenze più iconiche. A pasta dura, con lunga stagionatura, si presenta con una crosta soda e rustica che racchiude una pasta giallo paglierino, compatta e senza occhiature. Il suo gusto è pieno, aromatico e leggermente piccante, con note di latte e di tostatura. Perfetto da gustare al naturale, si abbina idealmente a pane nero, patate e speck, confermandosi un simbolo della cultura gastronomica altoatesina.
Alla 37ª edizione dei World Cheese Awards, l’evento più grande del mondo dedicato al formaggio, svoltosi a Berna in Svizzera con oltre 5.000 formaggi provenienti da 50 Paesi, queste due eccellenze sono state protagoniste sul podio:
- Dolomit – Medaglia d’argento nella categoria formaggi duri
- Alta Badia – Medaglia di bronzo nella categoria formaggi a pasta semidura
Un ottimo risultato che conferma il valore del lavoro dei soci Mila e l’apprezzamento crescente dei formaggi dell’Alto Adige nel panorama internazionale!