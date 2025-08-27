L’attesa è quasi finita: il 7 e l’8 settembre andrà in scena la prima edizione dell’Alto Adige Wine Summit interamente dedicata agli operatori italiani del settore. È tutto pronto per accogliere ristoratori, enotecari e sommelier da ogni parte d’Italia in un evento esclusivo organizzato dal Consorzio Vini Alto Adige, che – per la prima volta – apre le porte del suo summit biennale anche al pubblico professionale nazionale.

Due giornate intense e coinvolgenti animeranno il cuore dell’Alto Adige con anteprime delle nuove annate, verticali con rarità e vini iconici e una serie di masterclass dedicate ai temi più attuali del mondo del vino. Protagoniste 365 etichette provenienti da 98 aziende altoatesine. In agenda sei degustazioni guidate da esperti professionisti – Andrea Amadei, Filippo Bartolotta, Aldo Fiordelli, Cristina Mercuri, André Senoner ed Eros Teboni – che avranno come focus: vitigni simbolo – come Gewürztraminer, Pinot nero, Schiava e Lagrein -, le nuove visioni dei giovani produttori e gli Icon Wines. L’evento segna anche i 50 anni della DOC Alto Adige e il riconoscimento delle 86 Unità Geografiche Aggiuntive.

Si inizierà Il giorno 7 con una cena con i migliori vini e spumanti del territorio nella cornice di Castel Mareccio, immersi tra i vigneti nel cuore di Bolzano. Il giorno dopo la grande degustazione presso la Sala Carroponte del NOI Techpark di Bolzano, capolavoro architettonico che fonde in modo straordinario storia industriale e contemporaneità.

Il Wine Summit sarà un’occasione unica – per i professionisti del mondo del vino – per scoprire l’eccellenza vinicola dell’Alto Adige e immergersi nel suo affascinante patrimonio enologico. La macchina organizzativa è pronta a partire e cresce l’entusiasmo tra i produttori e gli operatori in vista di un’edizione che si preannuncia ricca di contenuti, incontri e spunti per conoscere da vicino una delle realtà vitivinicole più dinamiche d’Italia.

Per ulteriori informazioni, gli operatori del settore possono scrivere a:

wine-summit@vinialtoadige.com