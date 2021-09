Animal Equality contro Simmons Farm Raised Catfish

La nuova investigazione di Animal Equality rivela scene inquietanti di grave sofferenza animale all’interno di uno dei più grandi macelli di pesce gatto allevati negli Stati Uniti presso Simmons Farm Raised Catfish. Il pesce macellato dalla compagnia rifornisce catene di ristoranti nazionali e negozi di alimentari come Kroger, Save A Lot e Piggly Wiggly.

L’indagine, svoltasi all’interno di un impianto di macellazione Simmons situato nel Mississippi, ha rivelato atroci sofferenze subite dagli animali, nonché gravi violazioni degli standard di benessere animale. Le testimonianze mostrano infatti che i pesci sono stati tenuti fuori dall’acqua per periodi prolungati, fino a un’ora, prima di essere decapitati. Sebbene i pesci inoltre passino attraverso un dispositivo di stordimento elettrico durante la lavorazione, molti riacquistano la mobilità e iniziano a boccheggiare e a muovere le pinne molto prima di essere macellati, mostrando quindi segni di coscienza. Il pesce gatto, il pesce fango e le tartarughe che vengono considerati scarti vengono quindi rimossi dalle linee di produzione e abbandonati in secchi senza acqua. Successivamente vengono posti su un nastro trasportatore e trasportati verso un maceratore dove vengono macinati vivi.

Le riprese realizzate dal team investigativo di Animal Equality e le dichiarazioni dei testimoni oculari rivelano:

Centinaia di pesci gatto abbandonati regolarmente fuori dall’acqua e lasciati soffocare lentamente mentre gli operatori andavano in pausa;

Pesci decapitati sebbene ancora coscienti;

Tartarughe e pesci pescati per errore che vengono posti all’interno di secchi per essere poi macinati vivi e, secondo la testimonianza di un dipendente, usati come mangime per i pesci gatto allevati da Simmons;

Una tartaruga, dopo essere stata lanciata su un nastro trasportatore in movimento che trasportava teste di pesci gatto mozzate, che cerca disperatamente di strisciare nella direzione opposta mentre viene trasportata verso il maceratore;

Pesci sottodimensionati, deformi e sfregiati da parassiti lasciati vivi per ore in bidoni senza acqua e sul pavimento del macello;

“Ogni giorno al macello di Simmons, migliaia di pesci gatto e innumerevoli altri animali soffrono”, ha affermato Alice Trombetta, Direttrice di Animal Equality. “La nostra indagine ha rivelato violazioni continue della legge statale del Mississippi. Per questo motivo, devono essere mosse accuse da parte delle procure contro Simmons per fermare gli abusi in corso che abbiamo denunciato in diversi stati”.

La legge del Mississippi afferma che qualsiasi persona responsabile della cura e della manipolazione di “creature viventi”, inclusi i pesci, non possa causare la tortura o il tormento di tali animali, né la privazione del sostentamento necessario (come l’ossigeno), sia a causa di intenzionali crudeltà sia per semplice negligenza. Di fronte alle testimonianze raccolte attraverso questa inchiesta, Animal Equality sostiene che i proprietari di Simmons dovrebbero essere ritenuti penalmente responsabili ai sensi della legge anti-crudeltà del Mississippi.

Contrariamente alle scoperte degli investigatori, inoltre, Simmons ha affermato che i pesci gatto presso i propri stabilimenti vengono macellati “entro 30 minuti” e in modo “rapido e igienico”. Animal Equality ha tuttavia presentato denuncia ai procuratori generali di Stato in Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi e Tennessee sostenendo che le affermazioni false e fuorvianti di Simmons riguardanti i suoi prodotti costituiscano pratiche commerciali sleali e ingannevoli ai sensi delle leggi sulla protezione dei consumatori in vigore in questi Stati. In risposta, Simmons ha accettato di rimuovere dal suo sito web l’affermazione secondo cui il pesce viene macellato “entro 30 minuti”.

Anche i pesci soffrono ed è ora di dire basta a queste atrocità commesse all’interno dei macelli di ogni Paese. Prove scientifiche dimostrano la capacità e il livello di sensibilità da parte dei pesci di provare dolore e angoscia e, in particolare, la difficoltà nel renderli insensibili durante la loro macellazione. Uno studio pubblicato nel 2020 sugli effetti dei metodi di stordimento rispetto alla funzione cerebrale del pesce gatto ha inoltre stabilito l’inefficacia dello stordimento elettrico. Lo studio ha determinato che il pesce gatto riacquista sensibilità da uno stordimento della durata di due secondi entro 30 secondi, tornando così del tutto cosciente.