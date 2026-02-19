– Annunciate ufficialmente il tema e le date della XXIV edizione del festival Bergamoscienza, che quest’anno si rinnova nel format con l’obiettivo di trasformare la città in una grande festa della curiosità e della scoperta.

Il sipario si alzerà già venerdì 25 settembre con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori targata BergamoScienza, giunta ormai alla sua quarta edizione. Il weekend del 26 e 27 settembre sarà dedicato in modo esclusivo a un evento ormai iconico: La Scuola in Piazza, la celebre fiera scientifica on the road che ogni anno coinvolge migliaia di studenti e docenti lungo il Sentierone di Bergamo.

Il cuore della manifestazione si svilupperà poi dall’1 all’11 ottobre: un’immersione totale nella scienza con un ricchissimo palinsesto di laboratori, spettacoli e conferenze, che animeranno ulteriormente i palchi del festival sia negli appuntamenti serali feriali, sia nelle mattinate dedicate al mondo della scuola. L’obiettivo è trasformare Bergamo in un palcoscenico della scienza dinamico e diffuso, capace di coinvolgere i cittadini sui grandi temi della ricerca e dell’innovazione contemporanea.

Il tema di questa edizione sarà “Convergenze”.

Un tema che nasce da una consapevolezza concreta: la complessità delle sfide odierne non può essere affrontata da un solo punto di vista e con lo sguardo di una singola disciplina. Per questo motivo BergamoScienza sceglie di abitare lo spazio dove i saperi – scientifici, umanistici e sociali – si intrecciano, dove i punti di vista diversi si incontrano in un dialogo aperto che mette i fatti al centro.

In un periodo storico segnato da forti polarizzazioni e frammentazioni, BergamoScienza continua a essere un luogo di resistenza intellettuale alle “bolle” informative e con tante conferenze, laboratori, mostre e spettacoli invita a riscoprire il terreno condiviso della curiosità, del dibattito informato e del desiderio di futuro. Convergere, dunque, non significa annullare le differenze, ma orientarle verso un obiettivo comune.

L’avventura della scienza in fin dei conti è proprio questo: convergere – in un processo collettivo, multidisciplinare e mai finito – verso la conoscenza della verità. Un percorso non lineare dove il dubbio, l’errore, il dibattito sono variabili essenziali, perché aiutano a cambiare prospettiva, a contaminare le nostre competenze e a cercare quelle soluzioni laterali che, da soli, non avremmo mai immaginato.

Le Call for Proposals

Aprono oggi le call for proposals, un invito a presentare idee e proposte rivolto al mondo della scuola e a tutti i soggetti pubblici e privati che vogliono contribuire al palinsesto del festival. Anche quest’anno BergamoScienza chiama a raccolta il mondo della scuola, delle università, della cultura, degli enti scientifici e di ricerca e dei professionisti della divulgazione, che desiderano proporre progetti per laboratori, spettacoli, mostre ed eventi. La Fondazione rinnova il proprio impegno nel voler costruire un programma basato sul contributo collettivo, in grado di valorizzare le eccellenze del territorio e le voci più autorevoli della scienza contemporanea.

Apre oggi anche il bando per il nuovo visual della XXIV edizione del Festival, un concorso che per il terzo anno consecutivo chiama a raccolta i migliori creativi e professionisti della comunicazione visiva da tutta Italia. La sfida per i partecipanti è ideare un’identità visiva d’impatto capace di interpretare il tema delle “convergenze” tra saperi e punti di vista diversi, consolidando ancora una volta il legame tra arte e scienza. Al progetto vincitore sarà corrisposto un premio di 4.000 euro.

Tutti i dettagli tecnici e i moduli di partecipazione alle call e al concorso per il visual sono disponibili sul portale ufficiale della fondazione: www.bergamoscienza.it.