Bernie Taupin, l’alter ego di Elton John

Il 22 maggio 1950 ad Anwick, un villaggio vicino a Sleaford, nel Lincolnshire, in Inghilterra nasce Bernie Taupin. Figlio di una famiglia agiata, nel 1967 conosce Elton John e contribuisce in modo fondamentale al suo successo tra il 1970 e il 1976 scrivendo i testi di quasi tutte le canzoni più importanti di quel periodo.

Un legame profondo

Legati, oltre che sul piano artistico, anche sul piano sentimentale, i due artisti dopo aver iniziato a lavorare insieme, ottengono la loro prima scrittura dalla Dick James Music, una casa di edizioni musicali che li mette sotto contratto per sole dieci sterline alla settimana. Bernie, oltre a pubblicare come solista l’album Taupin nel 1971, l’anno dopo cura la produzione dell’album American gothic 1972) di David Ackles. La sua storia e il suo rapporto con Elton ispirano nel 1975 l’album Captain Fantastic dello stesso Elton John, da cui si separa nella seconda metà degli anni Settanta.

Dopo la separazione

Dopo aver lavorato con vari artisti, tra i quali Alice Cooper, per il quale scrive i testi di From the inside, nel 1983 torna con Elton John, ricostruendo così una delle coppie più creative della storia del rock. Molti suoi testi sono stati raccolti e pubblicati in vari volumi nel corso degli anni. Nel 2004 scrive, con Courtney Love, la canzone Uncool, per l’album America’s Sweetheart, che segna il debutto come solista della cantante. Nel 2006 vince un Golden Globe per i testi della canzone A Love That Will Never Grow Old inserita nel film “Brokeback Mountain”. Bernie nel 2007 scrive dieci nuove canzoni autobiografiche per l’album di Elton John “The Captain & the Kid” in cui si parla della loro esperienza a partire dal trionfale sbarco in Usa nel 1970.