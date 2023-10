Bobby Few dal rock al free alla composizione

Il 21 ottobre 1935 nasce a Cleveland, nell’Ohio, il pianista e compositore Bobby Few, registrato all’anagrafe come Robert Few.

Una famiglia di musicisti

La madre suona il violino, uno dei suoi zii la tromba e per Bobby diventa quasi naturale iniziare a suonare il pianoforte fin dall’età di sette anni. Nel periodo della scuola il suo miglior amico è Albert Ayler. Bobby Few tiene il suo primo recital a dodici anni e inizia molto presto a frequentare il Cleveland Institute of Music dove studia armonia e composizione. Agli inizi degli anni Cinquanta ottiene i primi contratti con piccoli club e sale da ballo della sua città natale dove suona ogni tipo di musica compreso il rock con il quartetto Metronomes che ha fondato con il cugino, il contrabbassista Bob Cunningham. Successivamente se ne va in tournée con il sassofonista Hyawatha Edmondson, e quindi, dietro consiglio di Albert Ayler, si reca a New York dove si unisce al Free Jazz Workshop di Bill Dixon che effettua un lavoro di ricerca e di sperimentazione nel quartiere ghetto di Lower East Side.

Il trasferimento in Europa

A New York incontra Booker Ervin con il quale suona per qualche tempo. Dopo aver formato un trio di breve durata, nel 1968 diventa pianista e direttore musicale del cantante Brook Benton. Tornato a New York, entra a far parte del gruppo di Frank Wright, suonando in vari club della città e a Boston con Roland Kirk. Dando retta ai consigli di Frank Wright si trasferisce in Europa. Stabilitosi a Lévallois, presso Parigi, si esibisce soprattutto da solo oppure con un trio nei club e nelle sale da concerto. Compone molto e dedica gran parte del suo tempo all’insegnamento. Garner, Tatum, Cecil Taylor, ma soprattutto Monk sono i pianisti da lui più ammirati, e quelli che gli hanno dato l’ispirazione. Muore il 6 gennaio 2021.