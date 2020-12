Butch Ballard, uno stimato batterista d’accompagnamento

By

Il 26 dicembre 1918 nasce a Camden, nel New Jersey Butch Ballard, all’anagrafe George Ballard, uno dei batteristi più stimati della sua epoca per la versatilità e per il talento nel lavoro degli studi di registrazione.

Da Williams ad Armstrong

La prima scrittura importante della sua carriera arriva nel 1942 quando entra far parte dell’orchestra di Cootie Williams con la quale incide alcuni brani per la Capitol. Quattro anni dopo si unisce al gruppo di Louis Armstrong. Tra il 1947 e il 1948 suona con Eddie Davis al Minton’s di New York e guida una propria formazione a Philadelphia.

Secondo batterista di Duke

Entra poi nell’orchestra di Mercer Ellington e nel 1949 diventa il batterista di Count Basie. L’anno seguente viene chiamato da Duke Ellington che per un giro di concerti in Europa aveva bisogno di un secondo batterista da affiancare a Sonny Greer. È ancora con Duke nel 1953 e prende parte a una lunga serie di incisioni per la Capitol compresa la prima versione orchestrale di Satin Doll. Muore il 1° ottobre 2011.