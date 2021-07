Campioni del mondo!

Il 9 luglio 2006 l’Italia vince per la quarta volta il campionato del mondo di calcio. La finale, che si gioca all’Olympiastadion di Berlino, vede di fronte le rappresentative nazionali di Italia e Francia.

Vantaggio su rigore

I transalpini vanno in vantaggio a soli sei minuti dall’inizio con Zidane che mette a segno un calcio di rigore concesso per un fallo di Materazzi su Malouda. È poi lo stesso Materazzi a pareggiare il conto al 19′ con un gran colpo di testa su corner di Pirlo. La partita si chiude sull’1-1. Si va ai tempi supplementari durante i quali Zidane viene espulso per aver colpito con testata al petto il difensore italiano Materazzi. Alla fine dei supplementari il risultato non cambia pertanto il titolo deve essere assegnato ai calci di rigore.

I piedi di Grosso

Tocca all’Italia cominciare. Per primo calcia Pirlo e segna. Poi per la Francia c’è Wiltord che non sbaglia. Va a segno anche Materazzi con un sinistro rasoterra, mentre il francese Trezeguet calcia sulla traversa. Dopo quelli messi a segno da De Rossi e Del Piero per l’Italia e da Abidal e Sagnol per la Francia il rigore decisivo per gli azzurri è affidato ai piedi di Grosso che segna e consacra la vittoria della nazionale italiana. Al terzo posto si classifica la Germania battendo al Gottlieb-Daimler-Stadion di Stoccarda il Portogallo per 3-1.