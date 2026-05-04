Nel cuore del Lazio più autentico, lontano dai flussi turistici più battuti, si estende la Sabina: una terra morbida e silenziosa fatta di colline ondulate, uliveti secolari e borghi medievali sospesi nel tempo. Qui la natura dialoga con la storia, e ogni strada sembra condurre a un racconto antico, fatto di tradizioni contadine, spiritualità e sapori genuini. È in questo scenario che emergono due piccoli gioielli della provincia di Rieti: Casperia e Roccantica.

Casperia: il fascino senza tempo di un borgo intatto

Arroccata su un colle che domina la valle del Tevere, Casperia è un borgo che ha saputo conservare intatta la sua anima medievale. Le sue mura antiche, i vicoli stretti e tortuosi, le piazzette silenziose raccontano una storia che affonda le radici nell’epoca romana, quando era conosciuta come Aspra.

Passeggiando nel centro storico, interamente pedonale, si ha la sensazione di entrare in un’altra epoca: archi in pietra, scalinate improvvise e scorci panoramici regalano una bellezza discreta ma profonda. Tra i luoghi di interesse spiccano la Chiesa di San Giovanni Battista e numerosi edifici storici che testimoniano l’importanza del borgo nei secoli passati.

Ma Casperia è anche natura: tutto intorno si estendono uliveti che producono uno degli oli extravergine più apprezzati d’Italia, spesso insignito della denominazione Sabina DOP. I profumi dell’olio nuovo, del pane casereccio e delle erbe spontanee accompagnano il visitatore in un viaggio sensoriale autentico.

Roccantica: tra eremi, arte e panorami mozzafiato

A pochi chilometri di distanza, Roccantica si presenta con un carattere più selvaggio e spirituale. Il borgo si arrampica sulle pendici dei Monti Sabini, circondato da boschi e rocce che creano un paesaggio suggestivo e quasi mistico.

Il centro storico è un dedalo di vicoli che conducono a scorci improvvisi sulla valle sottostante. Qui l’arte è ovunque: affreschi medievali, portali decorati, piccole chiese nascoste. Tra queste, merita una visita la Chiesa di Santa Maria della Croce, custode di importanti cicli pittorici.

Ma il vero tesoro di Roccantica si trova appena fuori dal borgo: l’Eremo di San Leonardo e altri luoghi di culto rupestri, incastonati nella roccia e immersi nella natura. Questi siti, raggiungibili attraverso sentieri escursionistici, offrono un’esperienza unica, dove il silenzio e la spiritualità diventano protagonisti.

Tradizioni e sapori della Sabina

Sia a Casperia che a Roccantica, la cultura gastronomica è profondamente legata alla terra. L’olio extravergine d’oliva è il re della tavola, accompagnato da prodotti semplici ma ricchi di gusto: legumi, cereali, formaggi locali e carni lavorate secondo antiche ricette.

Tra i piatti tipici si possono gustare le fregnacce (una pasta rustica fatta a mano), zuppe di farro, bruschette condite con olio novello e dolci tradizionali a base di mandorle e miele. Il tutto accompagnato da vini locali che raccontano la vocazione agricola del territorio.

Le feste popolari e le sagre rappresentano momenti fondamentali della vita comunitaria: occasioni in cui il passato rivive attraverso musica, danze e sapori condivisi.

Un viaggio lento

Visitare Casperia e Roccantica significa scegliere un turismo lento, fatto di passeggiate, incontri e scoperte. Qui non ci sono grandi attrazioni urlate, ma una bellezza sottile che si svela a chi sa osservare con attenzione.

È un invito a rallentare, a respirare profondamente e a lasciarsi guidare dai ritmi della natura e della storia. In Sabina, ogni pietra ha una voce, ogni panorama una storia da raccontare.